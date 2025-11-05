El martes por la noche se realizó la avant premiere de la serie de Yiya Murano, la “envenedadora de Monserrat” y desde Ciudad te mostramos los looks de famosos que dijeron presente, entre ellos una de las protagonistas de la ficción, Julieta Zylberberg.

La Rural se llenó de figuras por esta creación original de Flow junto a Kuarzo e Idealismo Contenidos, entre ellos Pablo Rago, quien forma parte del elenco, así como también Mónica Antonópulos y Cecilia Dopazo, entre otros.

Juana Viale, Malena Narvay, Boy Olmi y Rochi Igarzábal, fueron otros de las que no se perdieron este evento que retrata en cinco capítulos los aspectos menos conocidos del caso y posaron para nuestras cámaras.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE YIYA MURANO

Julieta Zylberberg en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Mónica Antonópulos en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Boy Olmi en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Pablo Rago en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Juana Viale en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Rochi Igarzábal en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Cecilia Dopazo en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Malena Narvay en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.