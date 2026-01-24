Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la mesaza de los sábados en la edición de verano 2026 con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 24 de enero,La Chiqui marca agenda en la temporada de verano 2026 de las mesazas en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto al comediante Agustín Aristarán ‘Soy Rada’.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 24 de enero del 2026 en Mar del Plata (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana las actrices Malena Solda y Gloria Carrá, el humorista Diego Pérez y el asesor de moda Fabián Medina Flores.

MIRTHA LEGRAND REVELÓ UNO DE SUS FERVIENTES DESEOS PENDIENTES: “ALGÚN DÍA ESTARÁ EN MIS MANOS”

La memoria de Mirtha Legrand es prodigiosa, y a poco de cumplir los 99 años, la diva argentina reveló detalles inéditos de su infancia, sus vacaciones y su ferviente deseo a cumplir.

En su relato, la Chiqui contó que con su familia veraneaban en La Feliz: “Hacíamos noche en Junín, porque era larguísimo el camino. Además, era una sola mano y después seguíamos a Mar del Plata. Mi papá tenía un negocio, tenía un mármol para entrar al negocio, decía Casa Martínez, que es mi apellido verdadero”.

Captura de pantalla de eltrece.

Luego contó que hasta hace poco “Había una bicicletería” y que la vivienda “no está bien cuidada”. En ese punto confesó: “Yo pensaba comprarla, pero cuando supieron que yo quería comprarla, me pidieron un palacio, como si fuera un palacio. Pero algún día estará en mis manos, porque yo le tengo un enorme cariño. No hay que olvidar los orígenes”, cerró Mirtha.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.