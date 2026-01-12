La temporada fuerte ya comenzó en Mar del Plata y Mirtha Legrand brilla a donde va; en este caso, llamó la atención de todos al ver la obra El Secreto.

La diva de los almuerzos fue invitada al Teatro Atlas para disfrutar del espectáculo protagonizado por Ana María Picchio, Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari.

Ubicada en las primeras filas, la Chiqui fue ovacionada por el público y Romano le acercó un ramo de flores al finalizar.

Foto: prensa El secreto

MIRTHA LEGRAND ELOGIÓ A PICCHIO Y ROMANO

Mirtha se tomó fotos y, al recibir el micrófono, fue contundente. Elogió la obra y destacó la labor de los artistas.

“Son unos actores magníficos, muy buenos. Me encantó la comedia. Además, es cortita, no te dormís”, sentenció y concluyó: “Me voy a dormir encantada”.