Mirtha Legrand dio inicio a su temporada 2026 con el primer programa del año de La Noche de Mirtha, emitido desde el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, en una velada especial que combinó entrevistas, música y un look que no pasó desapercibido.

La diva recibió en su mesa a Lucía y Joaquín Galán, y a Soledad y Natalia Pastorutti, quienes no solo dialogaron con Mirtha, sino que también emocionaron al público al cantar en vivo, marcando una apertura de temporada con clima festivo.

“Estoy muy feliz de empezar esta nueva temporada en Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana. Vengan a Mar del Plata, señores, está divina", comenzó diciendo La Chiqui.

“Las playas, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles, todo divino. Así que véngase a Mar del Plata. Hay que veranear en Mar del Plata, señores. ¡Vamos! Sí, señor. Y los teatros, que son fantásticos”, expresó.

Mirtha Legrand (captura de eltrece)

MIRTHA SORPRENDIÓ CON SU LOOK

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue su look, que llamó la atención por una elección poco habitual en la conductora: el pantalón.

Mirtha lució un conjunto elegante y moderno, compuesto por un pantalón y una blusa con brillos, alejándose del clásico vestido largo que suele caracterizarla.

Orgullosa de su elección, la diva detalló:“Bueno, miren qué bonito lo que tengo hoy. Es un conjunto en crepe y mini paillet oro. Divino. Es muy bonito. Es de Gerónimo de la Iglesia, de aquí, de Mar del Plata”.

Captura de pantalla de eltrece.

Así, Mirtha Legrand inauguró el 2026 desde “La Feliz” con una mesa estelar, música en vivo y un look que volvió a confirmar que sigue marcando tendencia y sorprendiendo a su audiencia.

