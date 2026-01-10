El sábado 10 de enero, Mirtha Legrand da inicio a la temporada de verano 2026 de las mesazas en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana y su producción ya anunció quiénes serán los primeros invitados a La Noche de Mirtha.

Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la Chiqui estará sentada junto a Lucía y Joaquín Galán, el reconocido dúo Pimpinela que sigue conquistando generaciones con su música.

Los invitados del sábado de enero del 2026 en La Noche de Mirtha (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la histórica conductora este fin de semana en la costa argentina las hermanas Pastorutti, la Sole y Natalia, quienes brillan con su talento en el género del folcklore argentino desde hace décadas.

LA CARTA QUE VIO JIMENA LA TORRE PARA EL 2026 DE MIRTHA LEGRAND

Jimena La Torre sorprendió a todos al tirar las cartas y anticipar cómo será el 2026 para Mirtha Legrand, la histórica conductora de la televisión argentina. Según la reconocida tarotista, el futuro de la diva está más que asegurado y su continuidad frente a las cámaras no corre peligro.

“Mirtha va a tener un año 8 y va a cumplir febrero 23, cumple con una luna entrando al signo de Tauro, por lo cual se la ve seguir trabajando”, explicó La Torre, dejando en claro que la energía astral acompaña a la conductora de La Noche de Mirtha para que siga al frente de sus clásicas cenas.

La tarotista Jimena La Torre fue contundente al describir la imagen de la carta de Mirtha para este año: “Acá la vemos trabajando, tranquilos, sigue trabajando, porque la carta que me salió de ella hasta tiene los platitos, la mesa decorada con los platitos. Es bueno”.

