A poco de dar comienzo a un nuevo programa de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para hacer un pedido disculpas a Alejandro Fantino y su familia por un hecho sucedido varios años atrás.

“Esto es muy serio”, comenzó diciendo la conductora, antes de hacer su descargo. Y siguió: “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”.

Lejos de esquivar el tema, Mirtha se mostró decidida a cerrar una herida que seguía abierta y expresó su deseo de dar vuelta la página: “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio.

“Muy feliz año y una vez más pido disculpas por el comentario que hice fuera del lugar”, cerró la diva, quien eligió usar su espacio para reparar públicamente una situación del pasado.

Cabe recordar que en 2018 Natacha Jaitt había asistido al programa de Mirtha donde habló de una causa por abuso y corrupción de menores con futbolistas de las Inferiores de Independiente donde nombró al presentador.

LA FELICIDAD DE MIRTHA LEGRAND AL HACER UN GRAN ANUNCIO EN VIVO: “QUÉ LINDO, LA CHIQUI NO PARA”

Mirtha Legrand volvió a ocupar el centro de la escena con un anuncio que hizo estallar de felicidad a sus seguidores. En pleno vivo de La Noche de Mirtha, la legendaria conductora confirmó que este verano estará nuevamente en Mar del Plata, retomando una tradición que sus fanáticos esperan cada temporada.

Con una sonrisa cómplice y ese brillo tan característico en los ojos, la Chiqui lanzó la noticia sin vueltas: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”, expresó, generando una ola de aplausos en el estudio.

Fiel a su estilo, también adelantó el lugar elegido para esta nueva etapa estival: “En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, cerró, dejando en claro su entusiasmo por su regreso a la icónica ciudad balnearia.