Este sábado en la mesa de Mirtha Legrand, Adriana Salgueiro se animó a contar el calvario que vive desde hace semanas: amenazas de muerte, acoso en redes sociales y hasta un operativo nocturno que la dejó paralizada de miedo.

La actriz, de 61 años, llegó al estudio acompañada por su abogado, Pablo Gómez de Olivera, y con un botón antipánico en la mano. “En realidad, yo tuve una amenaza de muerte”, arrancó, visiblemente angustiada. “Yo estaba haciendo un vivo en una de las redes sociales y me empezaron a poner: ‘Cuidate, Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte’, bueno, un montón de cosas”, relató.

Lo que parecía una amenaza más en internet se transformó en algo mucho más grave cuando los acosadores publicaron una dirección exacta. “Era la dirección exacta donde yo hacía un año que no vivía. Ellos no lo sabían, pero pusieron la dirección. Yo dije: ‘Esto ya no es un chiste, ya me están avisando seriamente’”, explicó Salgueiro.

La situación escaló cuando dos hombres aparecieron en su antiguo edificio en plena madrugada. “Fueron a las tres de la mañana dos personas y se quedaron hasta las cinco de la mañana, no sé haciendo qué adentro del edificio”, contó con la voz quebrada.

Las cámaras de seguridad registraron todo: “Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y entonces se tapaban, entraban con una ganzúa. Yo todo esto lo tengo grabado, obviamente, y mi abogado lo presentó a la causa”, detalló.

Mirtha Legrand quiso saber si había visto a los acosadores en persona. Salgueiro no dudó: “Sí, los vi. Los vi venir caminando, vi cómo abrían con una ganzúa la puerta de entrada, la otra puerta también”.

A pesar de las pruebas y la denuncia, la actriz siente que la justicia no avanza al ritmo que necesita. “Está identificada la persona que hizo las amenazas, que es una mujer. Está con nombre, sabemos el nombre, el apellido, dónde vive, el documento, pero la justicia trabaja de maneras diferentes”, expresó con impotencia.

Sobre el origen de las amenazas, Salgueiro se mostró completamente desconcertada: “No debo nada. Ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política… Al contrario, no lo sé, no lo sé”.

A pesar del miedo, la actriz intenta no dejarse vencer: “Si fuera por lo que yo siento, me encierro en mi casa con llave y no salgo más. Pero digo: ‘Bueno, hay que seguir adelante y confiar’. Yo estoy en manos de Dios y de la justicia”.

