Adriana Salgueiro atraviesa un momento de fuerte preocupación tras denunciar que recibió amenazas de muerte de una usuaria de TikTok. La actriz pidió un botón antipánico luego de que la agresora revelara la dirección exacta de su casa, un dato que alarmó profundamente tanto a ella como a su familia. El episodio se produjo durante una transmisión de Espléndidos (Radio Colonia), el ciclo que conduce diariamente.

La artista explicó que el ataque ocurrió mientras emitía su programa desde su hogar. “A veces lo que hacemos es transmitir mi programa también por TikTok. Encima, esta vez, lo estaba transmitiendo desde mi casa y no desde la radio”, contó en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica TV), donde relató con detalle cómo se desencadenaron los hechos.

Salgueiro reveló que fue su marido y productor, Alejandro, quien detectó los mensajes intimidantes. “Yo no leo los comentarios, los lee Alejandro. Pero después me cuenta que empiezan a aparecer mensajes como ‘cerrá la puerta con llave, te conviene’, ‘mirá que algo te puede pasar’, y ‘cuidate’”, relató, visiblemente afectada por la situación que tuvo lugar en vivo.

CÓMO FUERON LAS AMENAZAS DE MUERTE QUE RECIBIÓ ADRIANA SALGUEIRO MIENTRAS CONDUCÍA SU PROGRAMA

Lo que más la perturbó fue comprobar que la usuaria responsable de las amenazas conocía información personal sensible. “Yo pensaba que solamente era alguien que quería llamar la atención, pero pusieron la dirección exacta de mi casa”, aseguró, dejando en evidencia el nivel de peligro que sintió al ver expuesta esa información en el chat.

La actriz no dudó en pedir que se investigue de manera urgente. “Hay que terminar con la impunidad que tienen esa gente que se esconde en el anonimato de una red social”, reclamó, al tiempo que exigió herramientas para garantizar su seguridad y la de su entorno más cercano.

Además, expresó su deseo de poder retomar la tranquilidad cotidiana. “Lo único que esperamos es el botón antipánico y tratar de tener una vida normal, tranquila. Lo que más me asusta y me molesta es el anonimato de esta gente”, sostuvo con angustia.

Su abogado, Pablo Gómez de Olivera, confirmó que ya solicitó a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que detecte la dirección IP de la usuaria que emitió las amenazas para poder identificarla. También informó que realizó el pedido judicial correspondiente para que se le otorgue a la actriz el botón antipánico solicitado.

