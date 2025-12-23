La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las últimas mesazas de este 2025; un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece se viene con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por Soledad Silveyra, que hablará sobre la obra de teatro ¿Quién es quién? que se podrá seguir viendo en verano en Buenos Aires.

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana Beto Casella, que protagonizó el pase televisivo del año, Pilar Smith y Julia Zenko.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores Fabián Vena, Carla Pandolfi y Andrea Guidone. También serán de la partida Gabriel Schultz, Matías Rossi y Claudio Benítez.

