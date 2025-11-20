La noche del jueves en la cartelera porteña tuvo un brillo especial. Mirtha Legrand, la gran diva de la televisión argentina, asistió al esperado estreno de la obra protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, Escenas de la Vida Conyugal, y se robó todas las miradas.

Con su elegancia característica, la conductora de La Noche de Mirtha llegó al Teatro Coliseo y fue recibida con una ovación de pie por parte del público. Los flashes no dejaron de seguirla ni un segundo: cada paso suyo fue celebrado por los presentes, que no dudaron en saludarla y pedirle fotos.

La función, que marcó el regreso de Darín y Pietra al escenario en el país después de triunfar en el exterior estuvo cargada de emoción. Al finalizar la obra, le fue entregado a la Chiqui un enorme ramo de flores, gesto que la emocionó visiblemente y que fue acompañado por un aplauso cerrado de toda la sala.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE RICARDO DARÍN EN EL TEATRO

Mirtha Legrand fue a ver a Ricardo Darín y Andrea Pietra al teatro (Foto: Movilpress).

Clara Darín fue a ver a Ricardo al teatro (Foto: Movilpress).

Ricardo Darín y Andrea Pietra en el teatro (Foto: Movilpress).

Gabriel Corrado y Costanza Feraud fueron a ver a Ricardo Darín y Andrea Pietra al teatro (Foto: Movilpress).

Florencia Bas y Clara Darín fueron a ver a Ricardo y Andrea Pietra al teatro (Foto: Movilpress).

Tatiana Schapiro fue a ver a Ricardo Darín y Andrea Pietra al teatro (Foto: Movilpress).

Andrea Pietra en el teatro (Foto: Movilpress).

Ricardo Darín y Andrea Pietra en el teatro (Foto: Movilpress).

Florencia Bas, fue a ver a su marido, Ricardo Darín y Andrea Pietra al teatro (Foto: Movilpress).

