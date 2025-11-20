Con su elegancia característica, la conductora de La Noche de Mirtha llegó al Teatro Coliseo y fue recibida con una ovación de pie por parte del público. Los flashes no dejaron de seguirla ni un segundo: cada paso suyo fue celebrado por los presentes, que no dudaron en saludarla y pedirle fotos.
La función, que marcó el regreso de Darín y Pietra al escenario en el país después de triunfar en el exterior estuvo cargada de emoción. Al finalizar la obra, le fue entregado a la Chiqui un enorme ramo de flores, gesto que la emocionó visiblemente y que fue acompañado por un aplauso cerrado de toda la sala.