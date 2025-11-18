Ricardo Darín pasó por Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini y sorprendió al revelar dónde cree que nacerá su nieto, el hijo que espera el Chino y Úrsula Coberó. El actor, que está a punto de convertirse en abuelo, abrió su corazón y relató cómo vive este momento tan especial en su vida.

“Me tembló un poco el suelo, porque enseguida la cabeza viaja y te vas al momento en el que te enteraste que lo ibas a tener a él, y así sucesivamente, es como una cadena de emociones. Es espectacular”, dijo visiblemente conmovido.

Foto: Instagram (@ursulolita)

Lejos de los típicos preparativos, Darín aseguró que intenta mantener la calma: “Yo estoy tratando de tomarlo con la prudencia y la calma que me caracteriza. No compro nada ni pregunto nada, tuve la suerte de que ellos nos participan, nos invitan a ver una ecografía”.

Ricardo Darín en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“¿Va a ser argentino o va a ser español?" , indagó el conductor y fue entonces cuando Ricardo contó: “Me parece que va a ser catalán”; luego, Darín bromeó: “Yo quería que fuera de Jaén, pero bueno, es por tradición”.

EL DESEO DE RICARDO DARÍN SOBRE SU NIETO POR NACER

Entre risas, Ricardo Darín reveló que ya fantasea con el futuro de su nieto luego de que Mario le preguntara por el sexo del bebé. “¿Ya saben qué va a ser?" , le consultó y el actor desvió la pregunta:“Yo sé qué va a ser, va a ser arquitecto; yo quiero que sea influencer, no influenza, ¿eh?, influencer”.

El actor reconoció que presta atención a las nuevas generaciones y a las redes: “Le doy bola por supuesto a los chicos, tiene que ser así, hay que seguirlos porque son los que nos muestran cómo va a ser mañana”.

