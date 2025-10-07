París vivió una noche de pura emoción y glamour, pero hubo una figura que se robó todas las miradas: Úrsula Corberó. La actriz catalana, que espera su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín, apareció como invitada sorpresa en el desfile de Chanel y dejó a todos boquiabiertos con su pancita de embarazada.

Sentada en el front row del Grand Palais Éphémère, Úrsula apostó por un look que combinó elegancia y comodidad: eligió un top de gasa color crema, con corte halter y escote pronunciado, que dejaba ver su vientre. Lo acompañó con un pantalón negro holgado, zapatillas discretas, maquillaje súper natural y el pelo suelto con ondas suaves. Una declaración de estilo premamá que dejó en claro su personalidad: auténtica, chic y sin vueltas.

Foto: Instagram @alejandraloaiza.photo

Hace apenas unas semanas, la protagonista de “La Casa de Papel” confirmó su embarazo con una foto en Instagram: posó de blanco, mostrando la panza, y aclaró con humor: “Esto no es IA”. El posteo se llenó de mensajes de amor y felicitaciones de colegas y fans de todo el mundo.

La aparición de Úrsula Corberó en la Semana de la Moda no fue solo una cuestión de moda: fue una celebración personal. En medio del brillo y el lujo de la pasarela, la actriz eligió mostrarse tal cual es, compartiendo con orgullo esta nueva etapa de su vida.

Entre diseñadores top, celebridades y flashes, Úrsula se animó a romper con el glamour inalcanzable y mostró una faceta más tierna y cercana. Lució su pancita con una sonrisa y se llevó todos los aplausos, demostrando que a veces lo más lindo no es lo que se lleva puesto, sino lo que se siente.

En París, Úrsula Corberó no solo marcó tendencia: celebró el comienzo de una nueva historia junto al Chino Darín y lo hizo brillar ante el mundo.

