La noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín revolucionó tanto en España como en la Argentina, y ahora el protagonista es Ricardo Darín, quien será abuelo por primera vez. El actor dio una nota a A la tarde y, fiel a su estilo, se despachó con un divertido sincericidio sobre cómo imagina su nuevo rol.

Consultado sobre cómo se ve en esta etapa, el actor respondió sin vueltas: “¿Qué tipo de abuelo voy a ser? El peor. El peor. Le voy a decir todo lo que no debe hacer”, lanzó, entre risas, provocando la carcajada del estudio.

Sin embargo, después se puso más reflexivo: “Es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, apurarnos y aprender. Hay que aprender en el camino”, aseguró.

Por último, Darín también confesó que la noticia lo tomó por sorpresa: “No estaba esperando este momento para nada. Fue sorpresa total”, cerró, visiblemente emocionada por esta nueva etapa que se viene en la vida de la familia.

QUÉ REVELAN LOS SIGNOS ZODIACALES DE CHINO DARÍN Y ÚRSULA CORBERÓ SOBRE SU NUEVA ETAPA COMO PADRES

La noticia del embarazo de Úrsula Corberó y Chino Darín conmueve al mundo del espectáculo. Los astros también tienen algo que decir: sus signos revelan pistas sobre cómo enfrentarán la maternidad y la paternidad.

CHINO DARÍN: CÁNCER, EL SIGNO MÁS PROTECTOR DEL ZODÍACO

Nacido el 14 de junio de 1989, Chino Darín es de Cáncer, un signo asociado a la sensibilidad, la intuición y la fuerte conexión con el hogar. Los cancerianos suelen destacarse como padres protectores, atentos y muy emocionales.

Según la astrología, el hijo de Ricardo Darín tendrá un rol fundamental a la hora de brindar seguridad y contención a su hijo, siendo un sostén clave para que el pequeño crezca rodeado de afecto.

ÚRSULA CORBERÓ: LEO, PASIÓN Y ENERGÍA EN LA CRIANZA

Úrsula Corberó, nacida el 11 de agosto de 1989, es de Leo, signo de fuego ligado a la creatividad, la alegría y la energía expansiva. Las leoninas suelen destacarse como madres apasionadas, que incentivan la autonomía y el brillo personal de sus hijos.

En su rol de mamá, Úrsula probablemente combine ternura con entusiasmo, alentando al bebé a desplegar su personalidad desde muy pequeño.

UNA PAREJA DE AGUA Y FUEGO

La unión entre Cáncer y Leo representa un interesante equilibrio: mientras Chino aportará calma, protección y sensibilidad, Úrsula pondrá chispa, vitalidad y confianza.

Los astrólogos señalan que esta combinación puede generar un hogar cálido, con reglas claras, pero también con mucho espacio para la creatividad y la expresión emocional.