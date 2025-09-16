La actriz española Úrsula Corberó, reconocida mundialmente por su papel en La Casa de Papel, compartió en sus redes sociales una imagen que rápidamente se volvió viral: su panza de embarazo al descubierto.

A pocos días de anunciar la gran noticia, la intérprete se mostró radiante y plena en uno de los momentos más esperados de su vida.

En la postal, Corberó luce un conjunto deportivo y posa frente al espejo con un mensaje lleno de emoción: “Bye London :) Ya hemos terminado de rodar #RosesBaby he sido muy feliz”.

Con estas palabras, la actriz se despidió de la ciudad británica tras culminar el rodaje de su nuevo proyecto y al mismo tiempo celebró esta etapa tan especial de su vida personal.

Úrsula Corberó mostró su panza y se despidió de Londres tras terminar de rodar Roses Baby. CRÉDITO: Instagram

La pareja del actor argentino Chino Darín atraviesa un momento de enorme felicidad, combinando el éxito profesional con la llegada de su primer hijo.

ASÍ ANUNCIÓ SU EMBARAZO ÚRSULA CORBERÓ

La actriz española, famosa por su rol de Tokio en La casa de papel, eligió las redes sociales para compartir el anuncio de una manera muy especial.

En la imagen que publicó, se la puede ver luciendo su pancita de embarazada y con una frase que no deja lugar a dudas: “Esto no es IA”.

Ursula Corbero. Foto: Instagram @ursulolita

Además, etiquetó a Chino Darín justo sobre su vientre, dejando en claro quién es el futuro papá.