En una profunda nota que le dio a Susana Giménez, Úrsula Corberó abrió su corazón y ahondó en su feliz presente junto al Chino Darín.

Además, se refirió a la frase viral que había lanzado su pareja tiempo atrás, quien al ser consultado por la actriz había respondido “si la describo, la limito”.

“A mí me encanta preguntarte por el Chino porque una vez leí una nota que te hicieron donde te pedían que definieras tu amor por él. Y entonces, vos decías cosas fabulosas, increíbles, que es esto y que es tu mitad. Pero, no solamente es todo eso, dijiste ‘también es mi religión’. A mí me tocó y nunca más me pude olvidar de esa frase”, expresó la conductora del programa de Telefe.

Fue entonces que la invitada se sorprendió con sus palabras: “¡Ah! Pues, mira qué fuerte, porque pensaba que ibas a decir lo que dijo el Chino. Él hizo una entrevista en le preguntaron ‘¿cómo definirías a Úrsula?’. Y él dijo, ‘si la defino la limito’. Entonces, eso se hizo viral”, atinó a decir.

Foto: Captura (Telefe)

“Y ahora, claro, todo el mundo me pregunta a mí, ¿cómo le contestas a eso? Y acabas de decirlo tú, que yo dije que era mi religión. Y ya está, me acabas de salvar”, agregó, con su característico humor.

Y cerró, muy enamorada de su novio: “Es que el Chino es una persona que, realmente, a mí me hace bien porque yo soy como un poco más ‘volada’, un poco más como de fantasiosa. Y él como que es una persona que está con los pies en la tierra, es más realista”.

Foto: GrosbyGroup. Por: Fabiana Lopez

