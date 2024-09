En su segundo programa, Susana Giménez contó con la presencia de Cristian Castro y de su novia, Mariela Sánchez. Con el humor que lo caracteriza, el cantante mexicano chicaneó desde el minuto uno a la conductora con el conflicto que tuvo con su madre, Verónica Castro, en enero pasado.

Verónica le regaló un perrito a Susana por su cumpleaños número 80 y Castro no tuvo mejor idea que sorprender a la diva con un misterioso regalo.

La novia del cantante ingresó al programa con una caja en la mano y simuló tener un nuevo cachorrito para Susana. ¡La reacción de la conductora no tuvo desperdicio!

Susana: -Ay, no me digas que me traés un perro…

Mariela: -Con este podés hacer lo que vos quieras.

Susana: -Mariela, jurame que no es un perro. Ay, ¡qué precisos! Era igual que el otro. Me muero de amor. A este no le pasa eso.

SUSANA GIMÉNEZ HABLÓ DEL ENOJO DE VERÓNICA CASTRO PORQUE LE DEVOLVIÓ UN PERRO

“Vero está como loca de amor con el perro. Es lo mejor que le pasó en su vida. Y eso que al principio se enojó conmigo. Yo le dije ‘Vero no puedo tenerlo, no porque no me guste, sino porque los míos son unas bestias. Lo pisan y lo destrozan’. Tengo cinco perros”, explicó Susana, sobre la decisión de no aceptar el perrito que Verónica Castro le regaló por su cumpleaños.

“¿Pero no tuviste una época de perrito faldero?”, le retrucó Cristian. Y la diva respondió: “Claro, pero se murió. Vivió 17 años. Y se murió hace mucho. No podía tener ese bebé que me regaló Vero”.

“A este perrito (el peluche) sí lo quiero y le voy a poner Gilda. Como Rita Hayworth, que me encanta”, concluyó la conductora, feliz con el obsequio de la pareja.

