Luego de los fuerte rumores que hablaban de la posibilidad de que haya habido una reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (en especial, después de que se cruzaran en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala), Juan Etchegoyen sorprendió con su información.

Según informó el periodista al aire de Mitre Live, el futbolista del Atlético de Madrid y la cantante se habrían reunido en uno de los departamentos que él tiene, pero lejos estuvieron de mantener una cita amorosa.

“Lo que ocurrió en la boda de Oriana entre Tini y Rodrigo fue lo que tendría que haber pasado hace meses atrás, lo que pasa es que ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer en medio de enojos que terminaron con el unfollow de la cantante”, detalló el conductor.

El futbolista y la cantante fueron vistos en el sector VIP de un local bailable. (Foto: Instagram/@rodridepaul)

“A mí me cuentan que Tini y Rodrigo se saludaron en la boda, intercambiaron algunas palabras y, luego del casamiento, se vieron en el departamento que tiene él. No se imaginen cualquier cosa, se juntaron a conversar”, agregó.

Y cerró, firme: “Se debían una charla como adultos que son porque la verdad es que en su momento la separación fue tomada de manera virtual porque no lo hablaron cara a cara. Tini le dejó en claro las cosas que no le gustaron y lo mismo Rodrigo. Después de esa conversación, ella se fue para su casa y es todo lo que a mí me cuentan que ocurrió”.

SE SUPO CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL EN LA BODA DE ORIANA SABATINI Y PAULO DYBALA

El sábado 20 de julio se casaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, evento en el que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encontraron tras la separación y Lizardo Ponce contó a Socios del Espectáculo los detalles.

“¿Cómo fue el reecuentro de Tini con su ex?”, le preguntó el cronista y el influencer contó: “Fue muy cordial, como son ellos, son dos personas muy respetuosas”.

Tini Stoessel en total black. (Foto: Instagram/@tinistoessel).

“También entendieron en el lugar que estaban que era el casamiento de Paulo y Ori y fue lo más natural que vi, como siempre, no hubo nada raro”, agregó Lizardo.

Y cerró: “Que yo haya visto no, que se puso un buzo ella sí. Bailamos todos, pero nunca hubo un momento puntual de que ellos hayan bailado juntos”.