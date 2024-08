Contento por su triunfo con la Selección Argentina en la Copa América, el campeón del mundo Rodrigo de Paul por primera vez abrió su corazón en una íntima entrevista que le hicieron en Nadie Dice Nada en Luzu Tv.

El exnovio de Tini Stoessel contó que pensar en su futuro le da muchísimo miedo. “Lo único que me genera un poco de miedo es saber qué voy a hacer después que deje de jugar al fútbol porque voy a seguir siendo muy joven. La realidad es que toda la vida hice eso y proyectar algo me da miedo”, se sinceró.

A Rodrigo le da temor pensar en el futuro.

Además, habló de una posible crisis vocacional. “Cuando sos más joven te tirás más a la vida, pero cuando los años van pasando tenés más conciencia, más responsabilidades, mis hijos. No es que puedo ir jugándomela. Hoy me cuesta no verme siendo jugador de fútbol y eso me da un poco de ansiedad”, admitió.

RODRIGO DE PAUL, ¿FUTURO DT O EMPRESARIO?

Rodrigo de Paul no se imagina siendo DT en un futuro. “Hoy no elegiría esa vida de ser DT. Yo creo que es peor que ser futbolista porque al final el técnico tiene que ir antes a preparar los entrenamientos, se tiene que quedar después a analizar lo que vos hiciste, cuando el equipo le va mal echan al técnico”, aclaró.

Rodrigo admitió que no sería DT.

Sin embargo, sí siendo empresario. “Tengo una marca que me tiene muy entusiasmado. Me lleva a salir un poco del jugador de fútbol y hacer la parte empresarial de tomar decisiones y hacer reuniones. Cuando yo tuve esta idea y me junté con la gente con la que hago y les dije que me dejen jugar con mi parte creativa, que es algo que me gusta y nunca la pude desenvolver”, sentenció.