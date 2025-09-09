La noticia del embarazo de Úrsula Corberó revolucionó las redes y llenó de felicidad a sus seguidores, pero nadie se mostró más emocionada que la mamá del Chino Darín. Apenas la actriz española compartió la noticia en su cuenta de Instagram, la familia y los fanáticos explotaron de alegría.

“Esto no es IA”, escribió Úrsula en su cuenta de Instagram junto a la postal en la que muestra su pancita con el @ al hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas y el mundo del espectáculo estalló entre miles de dedicatorias a la pareja.

La reacción de Florencia Bas al embarazo de Úrsula Corberó y su hijo el Chino Darín (Foto: captura de Instagram).

Pero fue entre los cientos de mensajes, el comentario de la suegra y madre del actor se destacó por su ternura y sinceridad: “Me explota el corazón de alegría y amor, ¡los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindo, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”.

ASÍ EMPEZÓ LA HISTORIA DE AMOR DEL CHINO DARÍN Y ÚRSULA CORBERÓ

El Chino Darín y Úrsula Corberó se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie “La Embajada”, una producción española donde compartieron elenco.

La química entre ellos fue inmediata y, aunque en un principio intentaron mantener la relación en privado, no tardaron en mostrarse juntos en eventos y redes sociales.

Foto: Instagram

Con el paso del tiempo, su romance se consolidó y trascendió la pantalla. Hoy viven juntos en Madrid, en un departamento moderno y luminoso que han convertido en su refugio personal.

Allí llevan una vida de bajo perfil, entre viajes de trabajo y momentos de intimidad, lo que los convirtió en una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo, hoy están encarando junto el proyecto de una familia en común.

