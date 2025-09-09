Úrsula Corberó anunció que está embarazada de Chino Darín con un tierno y sorpresivo posteo en Instagram.

La actriz española, mundialmente conocida por su papel de Tokio en La Casa de Papel, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a al actor argentino, quien rápidamente confirmó la dulce espera reposteando la foto que subió su pareja. Úrsula está de cuatro meses de gestación.

Foto: Instagram

En pareja desde 2016, Úrsula y Chino consolidaron una relación que se mantiene con bajo perfil, entre Madrid y Buenos Aires.

Ahora, la llegada de su primer hijo juntos los encuentra en plena madurez personal y profesional.

La actriz compartió la noticia en sus redes sociales con una publicación especial que rápidamente se llenó de felicitaciones y mensajes de cariño de sus seguidores y colegas.

“Esto no es IA”, escribió la actriz española, con la cuota de humor que la caracteriza.