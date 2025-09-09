Una inesperada noticia sacudió las redes este martes, llenando de emoción al mundo de la farándula: Úrsula Corberó y Chino Darín están esperando su primer hijo juntos.

La actriz española, famosa por su rol de Tokio en La casa de papel, eligió las redes sociales para compartir el anuncio de una manera muy especial.

En la imagen que publicó, se la puede ver luciendo su pancita de embarazada y con una frase que no deja lugar a dudas: “Esto no es IA”.

Además, etiquetó a Chino Darín justo sobre su vientre, dejando en claro quién es el futuro papá.

Foto: @ursulacorbero

La foto rápidamente se viralizó y generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja, que desde hace años mantiene una relación sólida y muy querida tanto en España como en Argentina.

El anuncio más esperado: cómo Úrsula Corberó y Chino Darín compartieron la noticia

La actriz eligió una publicación simple pero contundente para confirmar el embarazo.

Sin necesidad de palabras grandilocuentes, la imagen y el epígrafe bastaron para que sus seguidores entendieran el mensaje.

Foto: GrosbyGroup. Por: Fabiana Lopez

La frase “Esto no es IA” fue una clara referencia a la autenticidad del momento, en tiempos donde las imágenes generadas por inteligencia artificial suelen confundir a los usuarios.

Pero en este caso, la felicidad es real y la noticia fue celebrada por colegas, amigos y fanáticos de ambos lados del Atlántico.