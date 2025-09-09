La noticia del embarazo de Úrsula Corberó y Chino Darín conmueve al mundo del espectáculo. Los astros también tienen algo que decir: sus signos revelan pistas sobre cómo enfrentarán la maternidad y la paternidad.
CHINO DARÍN: CÁNCER, EL SIGNO MÁS PROTECTOR DEL ZODÍACO
Nacido el 14 de junio de 1989, Chino Darín es de Cáncer, un signo asociado a la sensibilidad, la intuición y la fuerte conexión con el hogar. Los cancerianos suelen destacarse como padres protectores, atentos y muy emocionales.
Según la astrología, el hijo de Ricardo Darín tendrá un rol fundamental a la hora de brindar seguridad y contención a su hijo, siendo un sostén clave para que el pequeño crezca rodeado de afecto.
ÚRSULA CORBERÓ: LEO, PASIÓN Y ENERGÍA EN LA CRIANZA
Úrsula Corberó, nacida el 11 de agosto de 1989, es de Leo, signo de fuego ligado a la creatividad, la alegría y la energía expansiva. Las leoninas suelen destacarse como madres apasionadas, que incentivan la autonomía y el brillo personal de sus hijos.
En su rol de mamá, Úrsula probablemente combine ternura con entusiasmo, alentando al bebé a desplegar su personalidad desde muy pequeño.
UNA PAREJA DE AGUA Y FUEGO
La unión entre Cáncer y Leo representa un interesante equilibrio: mientras Chino aportará calma, protección y sensibilidad, Úrsula pondrá chispa, vitalidad y confianza.
Los astrólogos señalan que esta combinación puede generar un hogar cálido, con reglas claras, pero también con mucho espacio para la creatividad y la expresión emocional.
