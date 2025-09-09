La noticia del embarazo de Úrsula Corberó y Chino Darín conmueve al mundo del espectáculo. Los astros también tienen algo que decir: sus signos revelan pistas sobre cómo enfrentarán la maternidad y la paternidad.

Chino Darín y Úrsula Corberó. Foto: Instagram

CHINO DARÍN: CÁNCER, EL SIGNO MÁS PROTECTOR DEL ZODÍACO

Nacido el 14 de junio de 1989, Chino Darín es de Cáncer, un signo asociado a la sensibilidad, la intuición y la fuerte conexión con el hogar. Los cancerianos suelen destacarse como padres protectores, atentos y muy emocionales.

Cáncer (Foto: IA).

Según la astrología, el hijo de Ricardo Darín tendrá un rol fundamental a la hora de brindar seguridad y contención a su hijo, siendo un sostén clave para que el pequeño crezca rodeado de afecto.

ÚRSULA CORBERÓ: LEO, PASIÓN Y ENERGÍA EN LA CRIANZA

Úrsula Corberó, nacida el 11 de agosto de 1989, es de Leo, signo de fuego ligado a la creatividad, la alegría y la energía expansiva. Las leoninas suelen destacarse como madres apasionadas, que incentivan la autonomía y el brillo personal de sus hijos.

Leo (Foto: Archivo)

En su rol de mamá, Úrsula probablemente combine ternura con entusiasmo, alentando al bebé a desplegar su personalidad desde muy pequeño.

UNA PAREJA DE AGUA Y FUEGO

La unión entre Cáncer y Leo representa un interesante equilibrio: mientras Chino aportará calma, protección y sensibilidad, Úrsula pondrá chispa, vitalidad y confianza.

Foto: Instagram

Los astrólogos señalan que esta combinación puede generar un hogar cálido, con reglas claras, pero también con mucho espacio para la creatividad y la expresión emocional.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.