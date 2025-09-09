Felices por la llegada de su primer hijo, la noticia sacudió al mundo del espectáculo: Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán padres por primera vez. La pareja, que se convirtió en una de las más queridas y admiradas tanto en España como en Argentina, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

Úrsula Corberó y Chino Darín, apasionados en Venecia

El amor entre Úrsula Corberó y Ricardo “Chino” Darín nació en 2016, cuando ambos coincidieron en el rodaje de la serie “La Embajada”. Desde entonces, no se separaron más. El flechazo fue inmediato y, a pesar de la distancia y las agendas cargadas, lograron construir una relación sólida y llena de complicidad.

Ursula Corberó anunció su embarazo en Instagram. Foto: captura Instagram @ursulolita

La actriz española, reconocida mundialmente por su papel de Tokio en “La Casa de Papel”, y el actor argentino, hijo de Ricardo Darín, supieron mantener su historia lejos de los escándalos y siempre priorizaron el bajo perfil. Sin embargo, cada vez que compartieron momentos juntos en redes sociales o en eventos públicos, dejaron en claro la química y el cariño que los une.

DE MADRID A BUENOS AIRES: UNA PAREJA SIN FRONTERAS

A lo largo de estos años, Úrsula y el Chino dividieron su tiempo entre Madrid y Buenos Aires, acompañándose en sus proyectos y celebrando los logros del otro. La familia Darín recibió a la actriz con los brazos abiertos, y ella se integró rápidamente al círculo íntimo del actor argentino.

Úrsula Corberó y el Chino Darín. (Foto: Instagram / chinodarin)

En varias entrevistas, ambos destacaron la importancia de la confianza y el respeto mutuo. “Nos apoyamos en todo, somos un gran equipo”, confesó el Chino en una oportunidad. Por su parte, Úrsula siempre remarcó el sentido del humor y la sensibilidad de su pareja.

EL ANUNCIO MÁS ESPERADO: LLEGA EL PRIMER HIJO

La confirmación del embarazo llegó en medio de rumores y especulaciones. Finalmente, la pareja decidió compartir la noticia con sus seguidores y la alegría fue inmediata. Amigos, colegas y fanáticos de todo el mundo celebraron la llegada del primer hijo de la pareja, que promete ser uno de los bebés más mimados del ambiente artístico.

La reacción del Chino Darín al anuncio del embarazo de Úrsula Corberó. Foto: Instagram

Aunque todavía no revelaron el sexo del bebé ni la fecha exacta de nacimiento, sí dejaron en claro que están viviendo este momento con mucha emoción y rodeados de afecto.

