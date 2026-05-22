Una noche atravesada por el lujo, la música y el universo beauty reunió a varias figuras conocidas en Nordelta y dejó algunas de las postales más comentadas del circuito social.

Entre los invitados que se llevaron todas las miradas estuvieron Ámbar de Benedictis, Maxi López —que asistió junto a su hijo Valentino López— y María Susini, quien llegó acompañada por India Arana, Yaco Arana y Moro Arana.

El encuentro convocó a más de 200 invitados entre empresarios, periodistas, socialités y referentes del lifestyle, en una velada donde no faltaron los looks sofisticados, las experiencias sensoriales y una ambientación pensada al detalle.

Foto: Prensa

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La musicalización estuvo a cargo de la DJ Soledad Rodríguez Zubieta, mientras que Julián Camps sorprendió con una performance de piano en vivo que acompañó el clima íntimo y elegante de la noche.

El evento marcó la llegada de édition privée a Galerías Chateau Nordelta, con una propuesta vinculada al universo de las fragancias de autor y la perfumería niche internacional.

Cada vez más, este tipo de encuentros se consolidan como parte del nuevo circuito social y premium de Nordelta, donde las celebridades, el diseño y las tendencias lifestyle encuentran un espacio común.