Ricardo Darín atraviesa un momento muy especial en su vida personal. El actor confirmó la noticia de que será abuelo por primera vez, fruto de la relación entre su hijo, el Chino Darín, y la actriz española Úrsula Corberó.

La revelación se dio en una entrevista con Perros de la Calle, donde Andy Kusnetzoff lo sorprendió en la puerta del Teatro Rialto. “Felicitaciones”, le dijo el conductor, a lo que Darín respondió con una sonrisa: “Muchas gracias”.

Al notar la emoción del periodista, bromeó: “Tomalo con calma, vamos despacio”. Ricardo se encuentra en Madrid para presentar junto a Andrea Pietra la obra Escenas de la vida conyugal y profundizó.

Así anunciaron el Chino Darín y Ursula Corberó. Foto: Instagram

“Estamos muy contentos, muy felices todos. Lo que más reconforta es ver cómo a mucha gente le da alegría. En medio de tantas malas noticias, algo lindo ilumina”, expresó.

DARÍN CONTÓ CÓMO SE ENTERÓ QUE SERÁ ABUELO

Sobre cómo recibió el anuncio del Chino y Úrsula, el actor fue fiel a su estilo sobrio: “Así, simplemente. Hace rato que yo sé. Ahora tomó estado público. Nos dijeron ‘estamos en esta situación’, esperamos con prudencia hasta el tercer mes y desde entonces todo fue expectativa. Con cada estudio, con cada ecografía, crecía la ilusión. Y por suerte todo está muy bien”.

Darín también reflexionó sobre el nuevo rol que asumirá en su vida: “Yo soy medio abuelo desde que nací, pero esta es una situación absolutamente inédita. Estoy muy contento. Flor está feliz, Clara también”, dijo en referencia a su esposa y su hija.

Finalmente, destacó el cariño que recibió tras la noticia: “Lo lindo es ver si la gente se pone contenta o no, y la gente se puso contenta. La cantidad de mensajes y palabras afectuosas que recibimos fue muy entusiasmante”.