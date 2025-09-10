La noticia sacudió las redes: Úrsula Corberó y el Chino Darín confirmaron que están esperando su primer hijo juntos. La actriz española compartió una foto mostrando su pancita y revolucionó a sus seguidores, que no tardaron en llenar la publicación de mensajes de cariño y felicitaciones.

Entre los saludos, uno llamó especialmente la atención: el de Calu Rivero, exnovia del Chino. “Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades Úrsula y Chino Darín”, escribió la actriz, acompañando el mensaje con dos corazones.

El mensaje de Calu Rivero a Úrsula Corberó y el Chino Darín

Su reacción no pasó desapercibida y generó revuelo entre los fans, que recordaron el pasado amoroso entre Calu y el actor argentino.

La historia de amor de Calu Rivero y el Chino Darín

El comentario de Calu Rivero se destacó entre los cientos de mensajes, incluso por encima del de Florencia Bas, madre del Chino, que expresó su emoción por convertirse en abuela por primera vez.

Pero fue el gesto de Calu el que más sorprendió, teniendo en cuenta la historia que compartió con el actor.

Rivero y Darín se conocieron en 2010 durante las grabaciones de la serie “Alguien que me quiera”, aunque su romance comenzó en 2013. La relación duró ocho intensos meses y, pese a las expectativas, terminó de manera abrupta.

El presente de cada uno

En 2016, el Chino Darín conoció a Úrsula Corberó durante el rodaje de “La Embajada”. Lo que empezó como una historia de ficción se transformó en amor real y, desde entonces, la pareja consolidó su vínculo lejos de los escándalos.

Por su parte, Calu Rivero rehizo su vida junto a Aíto de la Rúa, con quien está en pareja desde 2022 y tiene dos hijos, Tao y Bee. La actriz y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa vivieron un breve romance en 2008, pero el destino los volvió a juntar años después y hoy disfrutan de una familia ensamblada.

El mensaje de Calu, lejos de cualquier polémica, dejó en claro que el pasado quedó atrás y que hoy prima la buena onda entre los protagonistas de esta historia.