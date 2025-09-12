Úrsula Corberó y Chino Darín atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas: la llegada de su primer hijo. Pero además de la noticia que revolucionó a sus seguidores, la pareja comparte el día a día en una casa de Barcelona que es puro diseño y personalidad.

El hogar que eligieron en la Ciudad Condal es mucho más que un simple refugio. Se trata de una vivienda de estilo señorial, con techos altos, molduras clásicas y ambientes amplios que respiran historia y sofisticación.

En las redes sociales, la actriz española y el actor argentino mostraron varias veces postales íntimas de su vida cotidiana, donde se nota el cuidado por cada detalle.

Ursula Corbero. Foto: Instagram @ursulolita

Un espacio donde el blanco es protagonista

El blanco absoluto domina cada ambiente, desde el salón principal hasta la cocina. La luz natural inunda el living, donde un sofá blanco y una mesa de centro minimalista refuerzan la sensación de amplitud y calma.

Así es la casa de Chino y Úrsula. Foto: IG | ursulolita

Así es la casa de Chino y Úrsula. Foto: IG | ursulolita

Las paredes altas y despejadas, decoradas con molduras, suman un aire elegante sin perder calidez.

Ursula Corbero. Foto: Instagram @ursulolita

Úrsula supo combinar el legado arquitectónico de la casa con piezas contemporáneas, funcionales y elegantes. Así, logró una estética depurada que homenajea el pasado, pero sin resignar modernidad ni comodidad.

Detalles que marcan la diferencia

Ursula Corbero. Foto: Instagram @ursulolita

En el comedor, las sillas de aire retro y el suelo con carácter se funden con el techo ornamentado, creando un espacio ideal para compartir y relajarse.

Así es la casa de Chino y Úrsula. Foto: IG | ursulolita

La cocina, por su parte, sigue la misma línea: muebles blancos, azulejos tipo ladrillo a la vista y un suelo retro que roba todas las miradas. Incluso la campana extractora suma personalidad a un ambiente compacto, pero lleno de estilo.

Vivir en el corazón de Barcelona: cuánto cuesta una casa así

Ursula Corberó. Foto: Instagram @ursulolita

Las viviendas señoriales en el centro de Barcelona son verdaderas joyas. Según datos de agosto de 2025, el precio medio ronda los 4.991 euros por metro cuadrado, aunque en barrios exclusivos como Sarrià–Sant Gervasi puede superar los 6.600 €/m². Propiedades históricas de más de 180 m², similares a la de Úrsula y Chino, se cotizan entre 1.470.000 y 1.650.000 euros.

Así es la casa de Chino y Úrsula. Foto: IG | ursulolita

La casa de la pareja no solo es un reflejo de su buen gusto, sino también el escenario perfecto para recibir a su primer hijo y seguir construyendo recuerdos juntos.