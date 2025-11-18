A dos meses de que Chino Darín y Úrsula Corberó anunciaran en redes sociales que serán padres, Ricardo Darín habló de la feliz noticia y sorprendió al revelar que su hijo se lo contó primero a él y le pidió expresamente que guardara reserva, incluso con Florencia Bas.

“Estoy tremendamente feliz, contento y alegre”, le dijo el actor a Mario Pergolini en su paso por Otro Día Perdido por eltrece.

Ricardo Darín reveló el pedido que le hizo el Chino al contarle que espera un hijo con Úrsula Corberó (eltrece)

Medido con sus palabras, Ricardo amplió: “Fue medio episódico. Primero me contó el Chino y me pidió prudencia. Cuando me lo dijo, no lo podía creer. Es algo muy extraño. En este caso fue inesperado”.

“Él me contó y me pidió prudencia. Me dijo: ‘Esperemos un poco’. Era muy temprano el embarazo. Eso me valió que mi mujer no me salude por tres días. No se lo conté ni a ella”, agregó, exponiendo el enojo de la futura abuela por no haber sido informada de inmediato.

En ese marco, Darín reveló la reacción de Florencia: “¿Cómo no me contás a mí? ¿Él te pidió que no me cuentes a mí?’ ‘Sí, él me pidió’”.

El Chino Darín y Úrsula Corberó serán padres (Foto: Instagram).

El hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó nacerá en España

Ricardo Darín contó que su nieto no tendrá nacionalidad argentina. El bebé nacerá en España, país de la actriz y donde el Chino vive desde hace una década.

“Ellos nos participan del embarazo. Nos invitan a ver una ecografía. Fuimos a una acá, pero me parece que va a ser catalán”, adelantó el actor, manteniendo en reserva el género del bebé.

