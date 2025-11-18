A dos meses de que Chino Darín y Úrsula Corberó anunciaran en redes sociales que serán padres, Ricardo Darín habló de la feliz noticia y sorprendió al revelar que su hijo se lo contó primero a él y le pidió expresamente que guardara reserva, incluso con Florencia Bas.
“Estoy tremendamente feliz, contento y alegre”, le dijo el actor a Mario Pergolini en su paso por Otro Día Perdido por eltrece.
Medido con sus palabras, Ricardo amplió: “Fue medio episódico. Primero me contó el Chino y me pidió prudencia. Cuando me lo dijo, no lo podía creer. Es algo muy extraño. En este caso fue inesperado”.
“Él me contó y me pidió prudencia. Me dijo: ‘Esperemos un poco’. Era muy temprano el embarazo. Eso me valió que mi mujer no me salude por tres días. No se lo conté ni a ella”, agregó, exponiendo el enojo de la futura abuela por no haber sido informada de inmediato.
En ese marco, Darín reveló la reacción de Florencia: “¿Cómo no me contás a mí? ¿Él te pidió que no me cuentes a mí?’ ‘Sí, él me pidió’”.
El hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó nacerá en España
Ricardo Darín contó que su nieto no tendrá nacionalidad argentina. El bebé nacerá en España, país de la actriz y donde el Chino vive desde hace una década.
“Ellos nos participan del embarazo. Nos invitan a ver una ecografía. Fuimos a una acá, pero me parece que va a ser catalán”, adelantó el actor, manteniendo en reserva el género del bebé.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.