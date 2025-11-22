La visita de Victoria Xipolitakis a La Noche de Mirtha despertó un gran interés en la propia Mirtha Legrand, pero la renuencia de la griega a hablar de su vida complicó el diálogo, que se hizo imposible al punto que la conductora debió explicar un comentario.

“Como no tengo cosas lindas y buenas para decir del otro lado prefiero preservar y cuidarlo a mi hijo, que es lo más importante”, se plantó de entrada Vicky cuando la Chiqui quiso indagar sobre su tensa relación con Javier Naselli, el papá de Salvador (cumple 7 el 12 de diciembre).

Aunque Xipolitaki se animó a contar: “Estoy soltera en todo sentido. Y muy contenta, trabajando, maternando todo el tiempo”.

Acto seguido, Mirtha exclamó: “Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía”.

“Físicamente estoy bien... ¿Qué? ¿Estuve muy mal, decís?“, repreguntó entre risas incómodas.

“No, pero hace mucho que no te veía y está. Estás más joven que antes. Es un halago que te hice”, aclaró Legrand.

El otro cortocircuito de Mirtha Legrand con Vicky Xipolitakis

Más tarde, Vicky se refirió a su actividad laboral y afirmó: “Crío una personita que depende de mí. Tengo la ayuda de mi hermosa familia, que les agradezco a mis papás por todo lo que me ayudan”.

Mirtha: -¿Y tu ex marido te ayuda monetariamente?

Vicky Xipolitakis se rebeló ante Mirtha Legrand

Vicky: -Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije, yo voy a lo de Mirta, pero no quiero saber nada de ese tema.

Mirtha: -¿No querés hablarlo? No lo hables...

Vicky: -No. No tengo nada bueno para decir.

Mirtha: -Bueno.

Vicky: -Todo se incumple. Ya con eso creo que ya te contesté. Me encantaría contarte todo, pero fuera de cambio. Prefiero que no para cuidar a nuestro hijo.