El conflicto entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvió a explotar y esta vez fue la familia del exfutbolista la que salió a hablar sin filtro. Todo se desató por la pelea en torno a la mascota que compartían, pero la discusión escaló y terminó con acusaciones cruzadas y frases explosivas.

En Intrusos, Paula Varela reveló detalles de una charla con Lucrecia, cuñada de Darío Cvitanich, quien no dudó en defender al exdelantero y disparó con todo contra la modelo. “La realidad está muy lejos de lo que están diciendo, Cecilia no es nada de lo que pretende demostrar”, le habría dicho Lucrecia a la periodista.

Chechu Bonelli y la perra Frida (Fotos: capturas América TV)

Además, la cuñada de Cvitanich aseguró que la perra, Frida, está en Baradero (Provincia de Buenos Aires) porque Bonelli “no quiso hacerse cargo”. “Están ensuciando a personas que no tienen nada que ver. Frida está en Baradero porque ella no quiso hacerse cargo. Una mascota no puede estar en una casa donde no puedan atenderla”, insistió Lucrecia, tras el descargo de Bonelli.

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Pero las declaraciones más fuertes llegaron cuando Lucrecia opinó sobre el divorcio y la situación económica tras la separación. “Es mentira que Cecilia salió perdiendo, nadie se defendió tanto como ella después del divorcio”, lanzó, desmintiendo la versión de Bonelli sobre una supuesta desventaja.

La cuñada fue todavía más filosa al referirse a la mudanza de la modelo: “Es mentira que solo puede sacar las camas y una mesa, Cecilia siempre se movió por lo material, es imposible que salga perdiendo”, disparó, dejando en claro la postura de la familia Cvitanich.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli (Fotos: Instagram y captura Urbana Play)

En medio del escándalo, también trascendió que la casa familiar que compartían Bonelli y Cvitanich ya habría sido vendida y que el comprador sería nada menos que Marcelo Tinelli. El dato sorprendió al panel y sumó un nuevo condimento a la historia. Por su parte, Darío Cvitanich decidió romper el silencio para defenderse él mismo de las acusaciones de Bonelli y aclaró que la ruptura no tuvo que ver con una tercera en discordia y que Ivana Figueiras después de la separación.

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