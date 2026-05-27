El mundo del espectáculo argentino sumó una nueva pareja que ya da que hablar. Ian Lucas, quien supo estar vinculado sentimentalmente a Evangelina Anderson, fue sorprendido en pleno romance con una joven que brilla en las redes sociales y que, según cuentan, lo tiene completamente embobado.

La escena se viralizó en el streaming Ya Fue Todo, donde el periodista Alejandro Castelo captó el momento exacto en que Ian bajó de su auto y saludó con un beso a su flamante novia. “Lo encontramos a Ian de novio, se dieron un beso. Un placer conocerte, celebrando que la gente se conozca, me parece re lindo”, comentó Castelo en el video, mientras la joven respondía con una sonrisa: “Muchas gracias”.

Las imágenes de Ian Lucas con su nueva pareja (Fotos: capturas streaming Ya fue todo)

El periodista no dudó en elogiar al influencer: “Es un fenómeno él, le está yendo muy bien”, a lo que ella, visiblemente feliz, contestó respetuosa pero cortante, sin ánimos de seguir la nota: “Sí, obvio, es un fenómeno”. El breve pero cálido intercambio cerró con un “Bueno, la dejo tranquila, gracias”. Hasta ese momento no se sabía más de ella, hasta que en el streaming y en televisión dieron más información.

QUIÉN ES RENATA MÓNACO, LA JOVEN QUE CONQUISTÓ A IAN LUCAS

En el programa A la tarde, el periodista Santiago Sposato aportó más detalles sobre la misteriosa joven que conquistó a Ian Lucas. “Barbie contó hoy en el streaming que esta chica se llama Renata Mónaco, tiene 20 y pico de edad, es de una familia muy bien posicionada".

Renata Mónaco, el nuevo amor de Ian Lucas (Foto: Instagram/@renaamonaco)

“es una influencer del lifestyle, se la pasa viajando por el mundo, tiene fotos con amigos, familia, cuida mucho la estética, no hay muchos más datos, sí tiene varios seguidores”, reveló el periosdista y luego informó cómo se conocieron: “Me dicen que se conocieron por amigos en común”.

Renata Mónaco, el nuevo amor de Ian Lucas (Foto: Instagram/@renaamonaco)

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