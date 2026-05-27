Después de contar que “estaba conociendo a alguien”, Ian Lucas finalmente fue visto junto a la joven que logró conquistar su corazón. El influencer ganador de MasterChef Celebrity eligió mantener su vida privada lejos de los flashes, pero las cámaras lo encontraron en la vía pública junto a su nueva pareja.

La noticia explotó cuando, tras confirmar en televisión que estaba conociendo a alguien, Ian fue sorprendido por el periodista Ale Castelo del streaming Ya fue todo. El cronista lo interceptó mientras saludaba con un beso a una chica que lo esperaba en un auto, dejando en claro que la relación va tomando forma.

Las imágenes de Ian Lucas con su nueva pareja (Fotos: capturas streaming Ya fue todo)

La joven, de edad similar a Ian, decidió mantenerse en el anonimato y no quiso revelar su nombre ni dar detalles personales. A pesar de la insistencia de los medios, prefirió el bajo perfil y solo se animó a dedicarle unas palabras al influencer: “Sí, obvio, es un fenómeno”, dijo, visiblemente incómoda pero sonriente.

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Según las imágenes que circularon, la chica lucía el cabello rubio recogido en un rodete y llevaba puesto un saco de lana gris. Su actitud reservada contrastó con los rumores que la vinculaban a figuras del ambiente, pero Ian fue claro: “Esta persona no es del ambiente así que estoy muy en otra”, explicó días atrás en una entrevista.

El ex MasterChef viene de semanas agitadas, entre su nueva apuesta laboral —cubrir el Mundial junto a Marley para Telefe— y los comentarios sobre su vida sentimental. En medio de la exposición, Ian eligió a alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo, dejando atrás los rumores que lo vinculaban con sus ex compañeras de reality Evangelina Anderson o Sofía “La Reini” Gonet, con quien solo mantiene una amistad.

Las imágenes de Ian Lucas con su nueva pareja (Fotos: capturas streaming Ya fue todo)

Con sus preguntas, Castelo no logró que la joven le revelara dato alguno sobre su identidad, ni siquiera su nombre de pila. Mientras la relación avanza a paso tranquilo, es evidente que la pareja prefiere la discreción, pero muchos se preguntan: ¿la blanqueará pronto?

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