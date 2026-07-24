Evangelina Anderson celebró este miércoles 23 de julio un nuevo cumpleaños en Marbella, el lugar que durante años fue su hogar junto a Martín Demichelis y sus hijos. Rodeada por su familia, la modelo eligió disfrutar de un festejo íntimo frente al mar Mediterráneo y aprovechó la fecha para reflexionar sobre el presente que atraviesa, marcado por su reciente separación.

Después de recorrer Cerdeña y Turquía, Anderson regresó a la ciudad española que fue parte de su historia familiar. Allí organizó un almuerzo en un exclusivo restaurante con vista al mar, donde compartió imágenes del festejo en sus historias de Instagram.

En los videos se la vio luciendo una corona dorada con la inscripción “Feliz Cumpleaños”, anteojos de sol y una porción de cheesecake con una vela encendida antes de pedir sus deseos. Más tarde también mostró otro momento de la celebración sosteniendo bengalas de mesa, con el Mediterráneo como escenario de fondo.

La reunión tuvo un fuerte significado personal. Evangelina Anderson estuvo acompañada por sus padres, sus tres hermanas y dos de sus hijos, en un encuentro familiar que reflejó el vínculo especial que mantiene con Marbella, ciudad en la que vivió durante la etapa en la que Martín Demichelis jugó en el Málaga.

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella. Crédito: Instagram

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella. Crédito: Instagram

EL TIERNO MENSAJE DE LOLA DEMICHELIS

Aunque no apareció en las fotos del almuerzo, Lola Demichelis también estuvo presente en el cumpleaños de su mamá a través de las redes sociales.

La adolescente compartió una historia de Instagram con tres imágenes que recorren distintas etapas de su relación con Evangelina Anderson: una postal de cuando era un bebé recién nacido, otra de su infancia abrazada a su madre y una fotografía más actual de ambas sonriendo en un evento.

Junto a las imágenes escribió un breve pero emotivo mensaje: “Feliz cumple ma”, acompañado por dos corazones rosas.

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella. Crédito: Instagram