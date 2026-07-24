Tamara Báez vive una etapa de mucha felicidad luego de anunciar que está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Thiago Martínez. Mientras disfruta de este especial momento, la influencer decidió hacerse un cambio de look y mostró el resultado en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la expareja de L-Gante compartió imágenes de su visita a la peluquería y reveló que eligió colocarse extensiones para lucir una cabellera más larga.

"Necesitaba el pelo más largo“, escribió junto a una foto en la que se pudieron ver las extensiones antes de ser colocadas.

JAMAICA TAMBIÉN SE SUMÓ AL CAMBIO DE IMAGEN

La transformación no fue exclusiva de Tamara Báez. Su hija Jamaica, fruto de su relación con L-Gante, también quiso participar del momento.

La pequeña apareció en otra historia de Instagram con trencitas de colores y extensiones, un detalle que enterneció a los seguidores de la influencer.

Tamara Báez mostró su cambio de look en pleno embarazo y sorprendió con el retoque que también se hizo Jamaica. Crédito: Instagram

Con humor, Tamara acompañó la imagen con una frase que rápidamente llamó la atención: "Ella también se puso extensiones“.

Tamara Báez mostró su cambio de look en pleno embarazo y sorprendió con el retoque que también se hizo Jamaica. Crédito: Instagram

EL EMOTIVO ANUNCIO DEL EMBARAZO DE TAMARA BÁEZ

Hace apenas unos días, Tamara Báez confirmó que está esperando un bebé junto a Thiago Martínez con un emotivo video publicado en Instagram.

En las imágenes aparecieron los dos junto a Jamaica sentados en el asiento trasero de un auto. Al comienzo llevaban gorras lisas, pero segundos después mostraron la inscripción de cada una: "Papá“, ”Mamá" y "Hermana Mayor“, una forma original de anunciar la llegada del nuevo integrante de la familia.

La publicación superó rápidamente los 100 mil “Me Gusta” y recibió miles de comentarios de seguidores que celebraron la noticia.

"Durante mucho tiempo soñamos con este momento y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino“, escribió la influencer.

Además, agregó: "Desde el primer instante te amamos con todo el corazón y contamos los días para abrazarte“, antes de cerrar el mensaje con una frase que resumió el especial presente que atraviesa: ”Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices. Bebé en camino“.