Este sábado se desarrolló una nueva peregrinación hacia la Basílica de Luján. Entre las miles de personas, había algunos famosos, como Vicky Xipolitakis.
La mayoría de los feligreses comienza a caminar en Liniers, desde donde deben transitar a pie cerca de 60 kilómetros hasta entrar a la iglesia.
En ese marco, llamó la atención de una imagen de Vicky Xipolitakis cerca del destino final, pero sin rastros de haber caminado tanto.
VICKY XIPOLITAKIS, ¿FUE A LUJÁN?
Pochi de Gossipeame subió una imagen de la mediática caminando con dos acompañantes, pero despertó sospechas.
Fue así que una seguidora remarcó: “Se bajaron en el arco de Luján, a más o menos 20 cuadras de la Basílica. Todo por un video”. Y Pochi profundizó: “Ah, con razón está de vestido”.