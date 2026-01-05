El debut de La Cocina Rebelde tuvo un momento tan especial como inolvidable. En plena transmisión, Jimena Monteverde recibió el llamado de Mirtha Legrand, quien no solo quiso saludarla, sino también la sorprendió con elogios y buenos deseos.

"Te quería desear buena suerte”, atinó a decir la Chiqui al aire, antes de preguntar por el menú del día. “Hoy vamos a hacer unas milanesas, tenemos asado, chorizo, vacío, una pavlova, que es la misma que te llevamos. Tenemos de todo, Mirtha”, respondió la conductora.

Pero el momento más especial llegó cuando la diva de los almuerzos se despachó con elogios que emocionaron a la cocinera: “Yo te admiro muchísimo. Primero que sos excelente cocinera y luego la rapidez con que trabajás en televisión”, dijo con total sinceridad.

Monteverde, visiblemente conmovida, le respondió: “Para mí es un honor, Mirtha, que estés hoy en nuestro primer programa. Me encantaría que seas nuestra madrina”. Y la invitada de lujo cerró: “Son una maravilla esas manos prodigiosas. Son fabulosas. Todo lo que hacés, todo es rico”.

LA REACCIÓN DE BETO CASELLA CUANDO MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ SI ESTUVO ENAMORADO DE EDITH HERMIDA

Mirtha Legrand puso entre las cuerdas a Beto Casella en plena mesa de La Noche de Mirtha al preguntarle si estuvo enamorado de Edith Hermida, su histórica compañera del programa Bendita.

Lejos de responder con soltura, Beto entró en modo evasivo y empezó a esquivar el tema con una catarata de frases que, lejos de aclarar, terminaron alimentando aún más las versiones de un romance oculto: “No puedo contestar eso“, comenzó diciendo, visiblemente incómodo.

“Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve. Pero sin permiso de ella, no“, agregó, sin querer ahondar en detalles.

“Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, cerró el invitado, sobre las versiones de enojo con su excompañera por no querer irse a su nuevo programa con él.