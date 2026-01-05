La llegada de Jimena Monteverde a eltrece con La Cocina Rebelde (lunes a viernes 14.45) fue a puro doble sentido, con la deliciosa complicidad que forjó con Sebastián Coco Carreño, y la fundamental bendición de Mirtha Legrand.

Con un equipo de expertos en cocina de lujo, la cocinera de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana se rodeó de Mariana Corbetta, Paco Almeida, Natu Lalo, Rodrigo Cascón, Romina Pereiro, Facundo Pereyra, Pietro Sorba, Iwao y Luisa Albinoni.

El programa mantuvo un buen número de rating, sosteniendo los guarismos que le dejó Mediodía Noticias, siempre arriba de los 3 puntos y sosteniendo con holgura el segundo puesto del podio. Aunque claro, la planilla definitiva llegará el martes.

Foto: Instagram (@mirthalegrand) y Captura (eltrece)

“Bienvenidos a la cocina más loca de la televisión. No sé si están bien los que nos contrataron, nosotros seguro que no”, bromeó en alusión a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Eduardo Coco Fernández.

El invitado del día fue Roberto Moldavsky, quien este jueves 8 debuta con su show en el teatro Apolo.

Jimena Monteverde mandó al frente a Romina Pereiro, la ex de Jorge Rial

Un detalle que no dejaron pasar al aire fue que la pastelera Corbetta, quien hizo la pavlova, estaba con un look idéntico al de la nutricionista Pereiro, con pantalón blanco y remerita fucsia: “Fue casualidad, no fuer armado”.

Jimena Monteverde, Romina Pereiro y Mariana Corbetta.

Más allá de mencionar lo obvio de la coincidencia fashion, Jimena Monteverde las hizo desfilar juntas y exclamó: “Romi trajo bombacha, por si no se dieron cuenta”.

Pícara, la ex de Jorge Rial enfatizó al corregirla: “¡Tanga!”.