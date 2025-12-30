Desde este lunes 5 de enero a las 14.45, la pantalla de eltrece se llena de sabor, ritmo y alegría con el estreno de “La Cocina Rebelde”, el programa que promete transformar la cocina en una verdadera fiesta.

Con la conducción de Jimena Monteverde, el ciclo se presenta como la propuesta más divertida y original para acompañar las tardes de verano.

Un equipo de cocineros que la rompe

La Cocina Rebelde no es solo un magazine de gastronomía: es un espacio donde la creatividad y el disfrute son protagonistas.

El programa cuenta con un staff de cocineros de primer nivel, entre los que se destacan Coco Carreño, Mariana Corbetta, Paco Almeida, Natu Lalo, Rodrigo Cascón, Romina Pereiro, Facundo Pereyra, Pietro Sorba, Iwao y Luisa Albinoni.

Foto: prensa La cocina rebelde

Cada emisión será una oportunidad para descubrir recetas exclusivas, aprender tips prácticos y dejarse sorprender por la visita de chefs nacionales e internacionales, médicos y especialistas en nutrición, que sumarán su mirada sobre el buen comer.

Recetas, música y sorpresas para todos los gustos

El ciclo apuesta fuerte a la interacción con el público y a la presencia de invitados especiales que pondrán a prueba sus habilidades culinarias.

Pero eso no es todo: bandas y música en vivo, secciones especiales, móviles y muchas sorpresas completan la propuesta, garantizando una experiencia única y llena de energía.

La consigna es clara: en La Cocina Rebelde, la cocina se vive con alegría, creatividad y mucha buena onda.

Una cita imperdible para las tardes de verano

Con la conducción de Jimena Monteverde, el programa busca convertirse en el plan ideal para quienes quieren aprender, divertirse y disfrutar de la mejor gastronomía sin perder el ritmo de la tarde.

La Cocina Rebelde se estrena este lunes 5 de enero a las 14.45 por eltrece y promete ser el nuevo clásico de las tardes argentinas.