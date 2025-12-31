Jimena La Torre sorprendió a todos al tirar las cartas y anticipar cómo será el 2026 para Mirtha Legrand, la histórica conductora de la televisión argentina. Según la reconocida tarotista, el futuro de la diva está más que asegurado y su continuidad frente a las cámaras no corre peligro.

“Mirtha va a tener un año 8 y va a cumplir febrero 23, cumple con una luna entrando al signo de Tauro, por lo cual se la ve seguir trabajando”, explicó La Torre, dejando en claro que la energía astral acompaña a la conductora de La Noche de Mirtha para que siga al frente de sus clásicas cenas.

La carta de Mirtha Legrand para el 2026 según Jimena La Torre (Foto: captura de eltrece).

Cabe recordar que en este verano 2026, Mirtha Legrand continuará con su programación de los sábados por la noche en la pantalla de eltrece desde Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana.

LA CARTA QUE VIO JIMENA LA TORRE PARA EL 2026 DE MIRTHA LEGRAND

La tarotista Jimena La Torre fue contundente al describir la imagen de la carta de Mirtha Legrand para este 2026: “Acá la vemos trabajando, tranquilos, sigue trabajando, porque la carta que me salió de ella hasta tiene los platitos, la mesa decorada con los platitos. Es bueno”.

De esta manera, Jimena La Torre aseguró que Mirtha Legrand continuará con su tradicional programa de eltrece y que la mesa más famosa de la televisión argentina seguirá servida, al menos durante el 2026.

