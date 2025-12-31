En la cuenta regresiva para recibir el 2026, la reconocida astróloga Jimena La Torre compartió en el programa La Mañana con Moria cuáles son los colores que cada signo debe sumar a su look para atraer la mejor energía en el año que comienza.

Según la tarotista, la clave está en usar el blanco como base y sumar un accesorio del color indicado para cada signo. “Los colores, los colores que tenemos que usar cada signo sobre el blanco esta noche, algún accesorio para recibir el 2026”, recomendó la especialista.

EL COLOR IDEAL PARA CADA SIGNO EN 2026, SEGÚN JIMENA LA TORRE

Aries: blanco absoluto para nuevos comienzos

Para los nacidos bajo el signo de Aries, la consigna es clara: “Aries todo blanco, porque todo es comienzo”. El blanco representa la pureza y la apertura a nuevas oportunidades.

Aries (Foto: IA)

Tauro: naranja para activar los deseos

“Tauro, naranja, porque se les van a aumentar los deseos, sobre el blanco, te colocás algún accesorio naranja y tus deseos se activan, todo tipo de deseos”, explicó La Torre. El naranja potencia la energía y la motivación.

Tauro (Foto: AdobeStock)

Géminis: lila para armonizar pensamientos

Para Géminis, el color recomendado es el lila. “Géminis es el lila, que es el color de la armonía del amor, un poquito de lila va a acomodar un poco los pensamientos de los geminianos para estar más armónicos”, detalló la astróloga.

Géminis (Foto: Archivo)

Cáncer: turquesa para conectar con los ancestros

“Cáncer, turquesa, te conecta con los ancestros”, indicó La Torre. Este tono ayuda a fortalecer los lazos familiares y la intuición.

Cáncer (Foto: IA).

Leo: amarillo para la abundancia

El amarillo es el color de Leo. “El amarillo es el color de Leo, el amarillo como oro también, abundancia”, afirmó. Este tono simboliza el éxito y la prosperidad.

Leo (Foto: ChatGPT)

Virgo: celeste para la protección espiritual

Para Virgo, la recomendación es sumar celeste. “Virgo, que va a usar celeste para la protección celestial, porque va a tener un año de mucha necesidad espiritual”, anticipó la especialista.

Virgo signo (Foto: IA).

Libra: verde para el crecimiento y la esperanza

“Libra, con el verde de los dólares, con el verde del crecimiento, con el verde de que todo sigue aumentando, el verde siempre es esperanza”, señaló La Torre. El verde es sinónimo de evolución y bienestar.

Libra. (Foto: AdobeStock)

Escorpio: rojo para potenciar la pasión

La gente de Escorpio debe apostar al rojo. “La gente de Escorpio el rojo aumenta la pasión y la vida”, recomendó la astróloga.

Escorpio (Fuente: IA).

Sagitario: violeta para transmutar la envidia

Para Sagitario, el color es el violeta. “Sagitario va a usar el violeta, porque va a ser una gran estrella en este 2026, así que siempre tiene que estar como transmutando la envidia; va a ser muy envidiado en el 2026”, advirtió.

Sagitario (Foto: Adobe Stock)

Capricornio: fucsia para la pasión

“Capricornio va a usar el color fucsia para la pasión”, indicó La Torre. Este tono ayuda a encender el entusiasmo y la energía vital.

Capricornio (Foto: IA).

Acuario: azul para sanar

Para Acuario, el azul es el color clave. “Acuario, el azul para sanar”, resumió la astróloga.

Acuario (Foto: Archivo)

Piscis: gris para ordenar la mente y buscar justicia

Por último, Piscis debe sumar gris a su look. “Piscis, el gris, que te ordena la materia gris. Y te da justicia para volar”, explicó La Torre.

Piscis (Foto: Archivo)

CÓMO ARMAR EL LOOK PARA RECIBIR EL 2026 SEGÚN TU SIGNO

La astróloga recomendó que todos los signos usen el blanco como base y sumen un accesorio del color correspondiente: puede ser una pulsera, un pañuelo, un collar o cualquier detalle que represente la energía que se busca atraer.

Así, cada signo podrá potenciar sus deseos, armonizar sus pensamientos y atraer abundancia en el año nuevo, según las predicciones de Jimena La Torre.

