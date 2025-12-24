El 2026 llega con una energía especial: es el Año de las Luminarias, donde la Luna (Cáncer) y el Sol (Leo) se llevan todas las miradas. Según la astróloga Jimena La Torre, estos dos signos serán los grandes beneficiados, pero el resto del zodíaco también sentirá el impacto de este nuevo ciclo.

Aries

Aries recuperará el control y la iniciativa que sentía perdida en los últimos dos años. La carta de La Magia le abre puertas en el amor, el dinero y la familia. Desde febrero, la entrada de Saturno lo impulsa a asumir más responsabilidades, sobre todo a los del primer decanato.

Además, Neptuno potenciará la creatividad y las fantasías de amor, especialmente para los nacidos entre el 21 y el 25 de abril. Es un año para animarse a formar familia o buscar nuevos proyectos personales.

Tauro

Para Tauro, la salida de Urano de su signo trae alivio tras años de cambios difíciles. Sin embargo, el vacío que deja ese proceso exige paciencia y tenacidad. La carta de La Fuerza será clave para dominar situaciones complicadas y sostener los planes a largo plazo.

El trabajo y la familia ocuparán un lugar central, con temas importantes que requerirán fortaleza, sobre todo en la primera parte del año.

Géminis

Géminis tendrá el apoyo de Júpiter y la entrada de Urano en su signo, lo que traerá cambios mentales y ganas de animarse a lo que antes parecía imposible: mudanzas, nuevos trabajos o cuidar la salud.

El amor será el gran tema de 2026. Urano puede provocar cambios fuertes en las relaciones, desde convivencias hasta separaciones. Para el resto, será un año de búsqueda del amor verdadero.

Cáncer

Cáncer es uno de los signos estrella del 2026. Con Júpiter exaltado en su signo hasta el 30 de junio, tendrá más optimismo y confianza para lograr sus objetivos. Habrá ganas de volver a casa, mudarse, viajar y acompañar a los hijos.

El éxito y la acción estarán a la orden del día, y muchos cancerianos sentirán una mejora en la salud y el bienestar físico.

Leo

El 2026 es el Año de Leo. Desde el 30 de junio, Júpiter entra en su signo y la carta del Emperador le augura un año de plenitud: crecimiento laboral, vida social activa, relaciones familiares sólidas y proyectos personales en expansión.

Si tienen un emprendimiento, puede transformarse en una superempresa hacia fin de año. El único punto a cuidar será la salud: Júpiter puede sacar a la luz problemas ocultos, por lo que será clave prestar atención al cuerpo.

Virgo

Para Virgo, el año exigirá más paciencia y contemplación. Quienes trabajen en servicios o roles de apoyo serán reconocidos como verdaderos protectores. El consejo es dejar que los demás asuman sus responsabilidades y cobrar por los servicios prestados.

Será un año de intuición y espiritualidad, ideal para confiar en uno mismo y evitar peleas. Los mejores meses serán enero, mayo y septiembre.

Libra

Libra se convierte en el gran líder del 2026. La carta del Sol le trae trabajo, abundancia y desarrollo profesional. Habrá que trabajar de sol a sol y armar un equipo sólido para concretar todos los planes.

En lo personal, se abren posibilidades de formar una familia y vivir momentos mágicos. Aunque habrá oposiciones planetarias, Libra podrá superarlas gracias a su capacidad de trabajo.

Escorpio

Escorpio vivirá un año especial, beneficiado por Júpiter en Cáncer hasta el 30 de junio. La carta de Fertilidad marca un primer trimestre para sembrar proyectos y una segunda mitad para cuidar lo que está gestándose, ya sea un emprendimiento, un embarazo o un proceso personal.

Cuando Júpiter pase a Leo, será momento de proteger el propio “reino” y esperar los frutos.

Sagitario

El 2026 arranca brillante para Sagitario desde el 5 de enero. La carta de La Estrella anuncia un año de oportunidades en todos los aspectos, desde lo emocional hasta la salud.

Será tiempo de diversificar intereses y destacarse en lo personal, sobre todo para quienes trabajan en el arte. En lo económico, podrán organizarse y cobrar deudas pendientes, dejando atrás problemas financieros hacia febrero o marzo.

Capricornio

Para Capricornio, la salida de Plutón trae alivio, aunque Júpiter estará en oposición hasta el 30 de junio. Es un año para vaciarse de cargas y buscar un destino más liviano.

Los del primer decanato enfrentarán cuestionamientos en lo afectivo y familiar. La clave será soltar, aunque cueste, y llenar los espacios con trabajos flexibles o suplencias.

Acuario

Acuario vivirá un año de gran transformación, sobre todo para los nacidos entre el 20 y el 25 de enero, que sentirán el impacto de Plutón. Cambios de trabajo, nuevas profesiones o relaciones importantes estarán en el horizonte.

Júpiter impulsará el trabajo espiritual y la necesidad de terapia para entenderse mejor. A partir de junio, la oposición de Júpiter desde Leo traerá desafíos que Acuario sabrá manejar, pero será fundamental cuidar la salud y contar con un buen médico.

Piscis

Para Piscis, el 2026 será un año para buscar orden y estructura. La carta de La Justicia marca la necesidad de actuar correctamente para recibir recompensas: contratos laborales, relaciones estables y resolución de temas familiares.

El mantra del año será: “como te ven, te tratan”. Si vibran en positivo, las oportunidades llegarán.



