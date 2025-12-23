El 2026 será, según Jimena La Torre, el año de las luminarias. La reconocida astróloga adelantó que el tránsito de Júpiter —el planeta de la expansión y la buena fortuna— por los signos de Cáncer y Leo marcará el ritmo de los próximos meses y pondrá a varios signos en el centro de la escena.

En la primera parte del año, los grandes beneficiados serán los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis. Pero a partir de la segunda mitad, el protagonismo pasará a los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario.

EL RANKING DE LOS SIGNOS MÁS FAVORECIDOS EN EL 2026 SEGÚN JIMENA LA TORRE

La astróloga armó el podio triunfal para Ciudad y explicó por qué cada signo se destaca este año:

1. Leo: el gran ganador del 2026

Leo se lleva el primer puesto gracias a su fuerza, productividad y capacidad de brillar. Según Jimena, este será un año para destacarse y lograr mucho más que en el 2025. “Leo va a poder desarrollar un aspecto mucho más productivo y mejor que en el año anterior”, aseguró.

Leo (Foto: ChatGPT)

2. Cáncer: éxito asegurado y crecimiento profesional

En el segundo lugar aparece Cáncer, que seguirá transitando los caminos que empezó a recorrer en 2025. “Mejorará su carrera con un éxito asegurado”, anticipó La Torre. El tránsito de Júpiter por su signo será clave para abrir nuevas puertas.

Cáncer (Foto: IA)

3. Aries: liderazgo y nuevos comienzos

El tercer puesto es para Aries. Cuando el Sol entre en su signo, sentirán un gran alivio y volverán a ocupar el lugar de líderes. “Tendrán su trabajo independiente y lograrán todo lo que quieran lograr”, explicó la astróloga.

Aries (Foto: Archivo)

4. Sagitario: impulso positivo en todos los ámbitos

En el cuarto lugar está Sagitario, que tendrá un impulso súper positivo para destacarse en el amor, el dinero, el trabajo y el éxito. “Sagitario puede subirse a un gran escenario del éxito triunfal”, adelantó Jimena.

Sagitario (Foto: Adobe Stock)

5. Piscis: estabilidad y concreción de proyectos

El quinto puesto es para Piscis, que finalmente logrará los contratos y acuerdos que venía buscando desde 2025. “Si ya tenías todo organizado, en 2026 lográs mayor estabilidad: si estás de novio, te casás; si trabajás con contratos, firmás el definitivo”, detalló.

Piscis (Foto: Archivo)

6. Escorpio: cosecha y disfrute familiar

Por último, Escorpio ocupa el sexto lugar. En la primera parte del año, recogerá los frutos de lo sembrado y podrá hacer nuevas siembras para el futuro. Hacia la segunda mitad, será momento de disfrutar del confort y la tranquilidad de la vida familiar.

Escorpio (Fuente: IA).

Por qué estos signos están en el podio del 2026

La clave de este ranking está en el tránsito de Júpiter, el planeta de la suerte, que recorrerá Cáncer y Leo durante el año. Esto potencia la energía de los signos de agua y fuego, dándoles oportunidades únicas para crecer, destacarse y alcanzar sus metas.

Según Jimena La Torre, el 2026 será un año para brillar, tomar decisiones importantes y animarse a ir por más. ¿Estás listo para aprovechar tu momento?