El 2026 será, según Jimena La Torre, el año de las luminarias. La reconocida astróloga adelantó que el tránsito de Júpiter —el planeta de la expansión y la buena fortuna— por los signos de Cáncer y Leo marcará el ritmo de los próximos meses y pondrá a varios signos en el centro de la escena.
En la primera parte del año, los grandes beneficiados serán los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis. Pero a partir de la segunda mitad, el protagonismo pasará a los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario.
EL RANKING DE LOS SIGNOS MÁS FAVORECIDOS EN EL 2026 SEGÚN JIMENA LA TORRE
La astróloga armó el podio triunfal para Ciudad y explicó por qué cada signo se destaca este año:
1. Leo: el gran ganador del 2026
Leo se lleva el primer puesto gracias a su fuerza, productividad y capacidad de brillar. Según Jimena, este será un año para destacarse y lograr mucho más que en el 2025. “Leo va a poder desarrollar un aspecto mucho más productivo y mejor que en el año anterior”, aseguró.
2. Cáncer: éxito asegurado y crecimiento profesional
En el segundo lugar aparece Cáncer, que seguirá transitando los caminos que empezó a recorrer en 2025. “Mejorará su carrera con un éxito asegurado”, anticipó La Torre. El tránsito de Júpiter por su signo será clave para abrir nuevas puertas.
3. Aries: liderazgo y nuevos comienzos
El tercer puesto es para Aries. Cuando el Sol entre en su signo, sentirán un gran alivio y volverán a ocupar el lugar de líderes. “Tendrán su trabajo independiente y lograrán todo lo que quieran lograr”, explicó la astróloga.
4. Sagitario: impulso positivo en todos los ámbitos
En el cuarto lugar está Sagitario, que tendrá un impulso súper positivo para destacarse en el amor, el dinero, el trabajo y el éxito. “Sagitario puede subirse a un gran escenario del éxito triunfal”, adelantó Jimena.
5. Piscis: estabilidad y concreción de proyectos
El quinto puesto es para Piscis, que finalmente logrará los contratos y acuerdos que venía buscando desde 2025. “Si ya tenías todo organizado, en 2026 lográs mayor estabilidad: si estás de novio, te casás; si trabajás con contratos, firmás el definitivo”, detalló.
6. Escorpio: cosecha y disfrute familiar
Por último, Escorpio ocupa el sexto lugar. En la primera parte del año, recogerá los frutos de lo sembrado y podrá hacer nuevas siembras para el futuro. Hacia la segunda mitad, será momento de disfrutar del confort y la tranquilidad de la vida familiar.
Por qué estos signos están en el podio del 2026
La clave de este ranking está en el tránsito de Júpiter, el planeta de la suerte, que recorrerá Cáncer y Leo durante el año. Esto potencia la energía de los signos de agua y fuego, dándoles oportunidades únicas para crecer, destacarse y alcanzar sus metas.
Según Jimena La Torre, el 2026 será un año para brillar, tomar decisiones importantes y animarse a ir por más. ¿Estás listo para aprovechar tu momento?