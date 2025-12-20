Como cada semana, Jimena La Torre ofrece su lectura signo por signo y destaca la carta del Tarot que funcionará como guía energética para atravesar estos 7 días con mayor armonía.

Aries: Miran para adelante y no le temen a ningún obstáculo por más que los haya. Y tendrán muchos en este sol en Capricornio. Carta de la suerte: siete de bastos: Les encantarán los desafíos. Este período los empuja a demostrar coraje real y sostener decisiones firmes incluso cuando el entorno presiona.

Tauro: El sol en Capricornio que se torna completamente efectivo, sólo importa la meta. Ya vienen trabajando mucho en años anteriores. Carta de la suerte: la emperatriz: ahora es tiempo que los mimen. La estabilidad lograda se vuelve terreno fértil para cosechar reconocimiento, bienestar y resultados palpables.

Jimena La Torre: ¿Qué nos trae la luna nueva?

Géminis: El sol en Capricornio se viene con todo, vuelven a lugares de número uno, de conducción y de fuerza. Todos quieren seguir por el camino que ustedes marcan.

Carta de la suerte: as de espadas: dan la nota con sus palabras. Sus ideas tendrán impacto decisivo y sus decisiones abrirán caminos que otros no se animan a transitar.

Cáncer: El sol en Capricornio tenderá a desequilibrarlos y les aportará una gran necesidad de justicia que a ustedes no les importará tanto. Carta de la suerte: dos de copas: Sólo quieren que los amen. Este clima los invita a priorizar vínculos cálidos y a buscar refugio emocional en quienes realmente los contienen.

Leo: Ya se viene la justicia a favor en la profesión y en el amor. Es un tiempo para compromisos y para firmar buenos acuerdos.

Carta de la suerte: el rey de oros : Los bienes materiales aumentan su patrimonio. Las oportunidades llegan con prestigio y estabilidad, consolidando el lugar de autoridad que vienen construyendo.

Virgo: Ya hicieron, ya ordenaron y ya sirvieron para todo. Este próximo año siguen subidos mirando los proyectos escuchando su intuición .

Carta de la suerte: el siete de oros : No cambian ni modifican: sólo siguen. La constancia los premia, permitiéndoles avanzar sin sobresaltos y manteniendo resultados que crecen de forma sostenida.

Libra: El sol en Capricornio los ayuda a que se destaquen en todo… serán catalogados como una grandes personas .Carta de la suerte: El ermitaño : no les quedará otra opción que seguir su camino. Este reconocimiento llega junto a una nueva madurez, que los obliga a tomar decisiones más firmes y menos dependientes de otros.

Escorpio: A prepararse, porque comienza el sol en Capricornio para lograr mejorar en la profesión. Es tiempo de entrenarse.

Carta de la suerte: ocho de bastos : para tomar impulso en el momento indicado. Su intensidad encuentra dirección y disciplina, permitiendo que cada esfuerzo tenga un impacto real y estratégico.

Sagitario: Un tiempo para sentirse apoyado por los novios, los amigos y la justicia. Para viajar por trabajo. Carta de la suerte: cinco de espadas: participan en grupos por justicia social. La red afectiva y laboral se vuelve motor de expansión, dándoles nuevas causas, proyectos y experiencias que los entusiasman.

Capricornio: Este Sol que entra junto a la Luna en acuario el signo del próximo año, los ayudará a tener mejor justicia y grandes acuerdos. Carta de la suerte: diez de oros: se rodearán de gente que sirve. El año se abre con claridad, estabilidad y alianzas que consolidan su crecimiento y fortalecen su lugar de autoridad.

Acuario: Este sol en Capricornio para que se abran las oportunidades y mejoren la relación con todos sus amigos. Este año es para la paz. Carta de la suerte: as de copas: recibes un premio afectivo. La armonía social se convierte en puerta a nuevas oportunidades, vínculos sanadores y proyectos compartidos.

Piscis: El sol en Capricornio los hará repensar y mejorar. El año que se va los dejó acompañados del amor y les enseñó a contar con el otro. Seguirán haciendo acuerdos que los ayuden a seguir. Organizas planes con la pareja. Carta de la suerte: el sacerdote : La energía los guía a ordenar sus emociones y responsabilidades para construir relaciones y proyectos más estables.