La Luna Nueva en Libra llega este 21 de octubre y promete abrir uno de los portales más poderosos del año para quienes buscan atraer el amor de pareja o fortalecer los vínculos que ya existen.

Bajo la influencia de Venus, el planeta del deseo y las relaciones, este evento astrológico marca el inicio de un ciclo ideal para manifestar romance, armonía y conexiones auténticas.

Libra, el signo de la balanza, representa el equilibrio, la belleza y la búsqueda de relaciones justas. Por eso, la energía de esta Luna Nueva no solo apunta a encontrar a esa persona especial, sino también a construir vínculos desde la ternura, el respeto y la complicidad.

El ritual para atraer el amor en la Luna Nueva en Libra

Después de dejar atrás lo que ya no sirve durante la Luna Llena, la Luna Nueva es el momento perfecto para sembrar intenciones y abrirse a nuevas oportunidades. Si querés aprovechar al máximo esta energía, seguí este ritual sencillo pero poderoso:

Buscá un lugar tranquilo y armonioso. Encendé una vela rosa y, si tenés, sumá un cuarzo rosa para potenciar la energía del amor. Escribí tu deseo en un papel. Por ejemplo: “Vivo una relación amorosa basada en el respeto, la pasión y la complicidad”. Es clave que lo hagas desde la certeza de que ya es una realidad. Cerrá los ojos y llevá las manos al corazón. Visualizá una luz rosada que se expande por todo tu cuerpo, imaginando cómo esa energía atrae el amor sano y equilibrado que merecés. Doblá el papel y ponelo debajo de la vela. Dejá que la vela se consuma (si es seguro) o apagála con gratitud. Guardá la hoja en un lugar especial hasta la próxima Luna Llena.

El consejo de la Luna en Libra: introspección y nuevos comienzos

Antes de hacer el ritual, la Luna en Libra te invita a mirar hacia adentro. Es el momento de revisar esos patrones amorosos que ya no querés repetir y soltar expectativas del pasado. Solo así vas a poder abrirte a relaciones más conscientes y auténticas.

El mensaje es claro: enfocate en el equilibrio emocional y dejá que el Universo te sorprenda con conexiones llenas de magia y verdad.