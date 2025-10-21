Este martes 21 de octubre de 2025, la Luna Nueva en Libra promete sacudir el terreno de las relaciones y el amor.

No es una lunación más: su energía, marcada por la influencia de Venus, nos empuja a mirar hacia adentro y a preguntarnos cómo nos estamos relacionando, tanto con los demás como con nosotros mismos.

Las lunas nuevas siempre traen oportunidades de empezar de cero. Son el momento ideal para sembrar intenciones, dejar atrás lo que ya no va y animarse a nuevos comienzos.

Pero cuando la Luna se instala en Libra, el foco está puesto en los vínculos: cómo amamos, qué esperamos del otro y, sobre todo, cuánto nos valoramos.

Foto: IA

Venus y el desafío de la armonía real

En esta lunación, Venus nos recuerda que la armonía verdadera solo es posible si somos fieles a quienes somos.

Muchas veces, por miedo a perder o a generar conflicto, terminamos cediendo demasiado, callando necesidades o postergando deseos.

Ahora, la energía de la Luna Nueva nos da la chance de poner sobre la mesa lo que sentimos y de buscar relaciones más honestas y equilibradas.

El eje Libra-Aries se activa con fuerza: dos signos opuestos que nos piden encontrar el punto justo entre nuestra verdad personal y la calidad de nuestros vínculos.

Además, el trígono entre Venus, Plutón y Urano funciona como un motor de transformación: es tiempo de animarse a cambiar, a soltar dinámicas que ya no suman y a preguntarse si realmente tenemos el espacio que necesitamos para crecer.

Neptuno y Júpiter: revisar ilusiones y buscar claridad

Por otro lado, Neptuno retrogradando nos invita a sacarnos la venda de los ojos.

¿Estamos idealizando demasiado a nuestra pareja? ¿Nos aferramos a una imagen que no es real? Es el momento de mirar con honestidad y de dejar de lado las fantasías que nos alejan de la verdad.

Júpiter en Cáncer suma otra capa: nos hace pensar qué tipo de relación queremos. ¿Buscamos algo sólido y comprometido, o preferimos algo más libre y sin etiquetas?

Lo importante es ser sinceros con nosotros mismos y con el otro, para construir desde la autenticidad.

¿Cómo impacta la Luna Nueva del 21 de octubre en cada signo?

Esta lunación marca un cierre para los vínculos que ya no tienen equilibrio: relaciones unilaterales, expectativas poco claras y juegos manipuladores quedan en evidencia.

Es más fácil conectar con la madurez emocional y asumir la responsabilidad de lo que sentimos.

En vez de reaccionar en automático, la energía de la Luna Nueva nos ayuda a expresar lo que realmente queremos.

Si una relación nos cuesta demasiado, es una señal para revisar si es el lugar correcto. Analizar el tipo de apego y sanar viejas heridas se vuelve clave.

El resultado: relaciones más conscientes, donde se habla y se actúa desde el corazón. Es el momento de animarse a soltar lo que no va y de abrirse a vínculos más sanos y verdaderos.