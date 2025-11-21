Este domingo 23 de noviembre llega con un clima astral propicio para renovar la vibra y enfocarse en aquello que trae claridad y bienestar. Como cada semana, Jimena La Torre ofrece su lectura signo por signo y destaca la carta del Tarot que funcionará como guía energética para atravesar estos 7 días con mayor armonía.

Aries: Sagitario es uno de los soles que mejor energía les aporta, brindando tranquilidad y sabiduría. Carta de la suerte: el mundo; aumentan los planes de viajes, así que pueden ir armando las valijas.

Tauro: Sagitario les enciende la lamparita y los impulsa a retomar un plan o un proyecto abandonado en su pasado. Carta de la suerte: rey de copas; la inspiración regresa junto con nuevas ganas de apostar por lo que aman.

Géminis: Sagitario les ubica las ideas en una sola dirección y los ayuda a pensar bien, siempre contando con alguien que les apoye. Carta de la suerte: dos de copas; las alianzas y los acuerdos se vuelven claves para avanzar.

Cáncer: Sagitario les mueve el optimismo y les aporta una gran inyección de alegría y estímulos positivos. Carta de la suerte: la rueda de la fortuna. Todo lo que estaba detenido comienza a fluir con nuevas oportunidades.

Leo: Sagitario los ayudará a avanzar hacia el futuro con alegría y optimismo. Carta de la suerte: cuatro de oros; un tiempo en el que tendrán logros y buen desarrollo de planes a futuro.

Virgo: Sagitario les obliga a usar la estrategia y practicidad inteligencia para saldrán adelante. Carta de la suerte: as de espadas; un cambio de enfoque los llevará directo al éxito.

Libra: Sagitario, los ayudará a tomar decisiones, en proyectos importantes. Carta de la suerte: la reina de espadas; este ciclo les trae claridad mental y vínculos más armónicos. Todas las puertas se abren.

Escorpio: Sagitario aparecerán amigos, socios y compañeros que quieran compartir proyectos muy buenos. Carta de la suerte: dos de oros; las alianzas que surjan ahora pueden ser duraderas y exitosas.

Sagitario: Este Sol los ubica en el mejor lugar y los ayuda a dar pasos bien firmes y concretos que quizás hasta ahora no pudieron dar. Carta de la suerte: el mago; es tiempo de liderar con seguridad y mostrar lo mejor de su ser .

Capricornio: Este Sol los ayuda a mirar para atrás, recapacitar y evaluar lo hecho hasta ahora para seguir con alegría y optimismo hacia el futuro. Carta de la suerte: El ermitaño; el descanso y la reflexión te llevan al lugar que te merecés.

Acuario: Un Sol que los anima, los ubica en un gran lugar de sabiduría y reconocimiento. La energía se potencia y se sienten capaces de todo. Carta de la suerte: rey de espadas; surgen oportunidades para destacar o firmar acuerdos positivos.

Piscis: El Sol en Sagitario los puede hacer poner un freno para tomar los recaudos necesarios y organizar mejor sus próximos pasos. Carta de la suerte: el carro; un viaje o una mudanza puede marcar un nuevo comienzo.