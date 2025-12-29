En el último 29 del año, Jimena La Torre compartió un ritual especial para cerrar el 2025 con gratitud y abrir los pedidos del 2026 con energía positiva.

Con la Luna en Tauro como aliada, la astróloga de Ciudad Magazine explicó cómo aprovechar esta fecha —tradicionalmente ligada a los “ñoquis del 29”— para activar la abundancia, el amor y la prosperidad a través de gestos simples, conscientes y simbólicos.

El poder del último 29 del año

Jimena La Torre recordó que hoy se celebran los últimos ñoquis del 29 del 2025, una fecha simbólica que invita a agradecer lo vivido y abrir los pedidos para el 2026.

Con la Luna en Tauro, la astróloga aseguró que todo lo que hagamos hoy favorece tres ejes clave:

abundancia,

disfrute,

seguridad.

Qué hacer con el dinero guardado “del 29”

Si estuviste guardando dinero debajo del plato cada 29, Jimena aconseja usarlo hoy para regalarte algo que te dé placer.

Ese gesto —explicó— activa la energía del merecimiento y ayuda a reforzar la confianza en lo que viene.

La “ensalada de colores” que habla con el universo

Para complementar el ritual, La Torre propone preparar una ensalada llena de colores, ya que cada tono representa un pedido:

Naranja: deseos y alegría.

Verde: crecimiento y prosperidad.

Rosa: amor y vínculos(se puede sumar atún o jamón para potenciar el pedido amoroso).

El toque final: una carta para sellar los pedidos

Después del ritual gastronómico, Jimena sugiere elegir una carta —del Tarot, del truco o del mazo gitano— y enfocar el pedido:

As de Oros: dinero y estabilidad.

As de Copas: amor y emociones.

Comodín o El Loco: animarse, atraer suerte y nuevas oportunidades.

Según la astróloga, todos los signos pueden pedir amor, dinero y deseos, siempre cerrando con un gesto simple:respirar profundo, agradecer el 2025 y confiar en lo que traerá el 2026.

La energía de cada signo para este cierre del año

Aries: amar ser líder.

Tauro: cosechar lo propio.

Géminis: compartir el camino.

Cáncer: sostener su carrera.

Leo: cuidar y lograr.

Virgo: brillar espiritualmente.

Libra: equilibrio para liderar.

Escorpio: animarse a cosechar.

Sagitario: suerte para la oportunidad.

Capricornio: consolidar para empezar.

Acuario: encontrarse para guiar.

Piscis: triunfar ordenados.

Un cierre con intención y agradecimiento

Para Jimena La Torre, el último 29 del año no es solo tradición: es una oportunidad para alinear intención, gratitud y deseo, y así empezar el 2026 con foco, confianza y energía renovada.