Aunque hizo pública su relación con Adrián Suar hace aproximadamente un año, Rocío Robles sorprendió al revelar que el romance comenzó mucho antes. En una charla con Ángel de Brito en LAM, la modelo y conductora dio detalles desconocidos sobre el inicio de la historia.

Durante la entrevista, recordó que su paso por ShowMatch fue clave como trampolín para volcarse al periodismo deportivo, camino que hoy la tiene al frente de un ciclo en ESPN. También contó que, tras una experiencia estudiando actuación en México, decidió regresar a Buenos Aires.

“No me animaba a venirme porque estaba ganando bien. Me encantó México, pero no para vivir, así que una amiga me dijo que le escribiera a una tarotista que trabaja en TikTok”, relató.

“Yo le pregunté, soltera como estaba, y en un momento me dice: ‘Todo esto es para divertirte, pero te va a aparecer alguien de acá a un año que es más grande’”, agregó, dejando entrever que esa predicción habría anticipado su relación con Suar.

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“Me dijo que era rubio y que trabajaba en la TV y ahí dije: ‘¿sabés qué? No me interesa’”, bromeó Rocío al recordar aquella predicción que, con el tiempo, terminaría cobrando sentido.

Ya instalada nuevamente en Buenos Aires y trabajando en ESPN, la historia dio un giro inesperado. “Al aire me entró un mensaje a Instagram y Suar me pone: ‘¡Qué bien estás en el programa!’”, contó. Entre risas, recordó que no era precisamente su mejor día: “Estaba en mi peor día, esos días de humedad que tenés la peluca, horrible”.

“Dije ‘Me estará tirando onda’, pero me dijo: ‘Te invito al teatro. Venite con quien vos quieras. Venite con tu novio si querés’”, agregó la conductora sobre ese primer acercamiento.

Finalmente, aceptó la invitación y asistió a ver “Felicidades”, la obra que luego fue adaptada al cine. “Fui al teatro y ahí empezó todo”, señaló Rocío, quien reveló que este episodio ocurrió hace “unos dos añitos”, mucho antes de blanquear públicamente su relación.

Rocío había ido al teatro acompañada de Giuliano Fessia, el cronista de La Mañana con Moria. “Él (Suar) nos dijo ‘Vamos a comer. Elijan ustedes el restaurante’”.

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