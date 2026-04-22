En una charla íntima y tras confirmar su segundo embarazo, Jésica Cirio abrió su corazón con Moria Casán en su programa de eltrece, y contó detalles desconocidos sobre su separación de Elías Piccirillo, su último marido que está detenido desde marzo del 2025 tras ser implicado en una causa por estafa y robo.

“Fue una equivocación en mi vida, creo que cualquiera le puede pasar, después terminé haciendo mucha terapia, por supuesto, y analizando el por qué siempre tengo esa traba del lado masculino, como le pasa a un montón de mujeres”, confesó la modelo.

Jésica Cirio habló en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“¿Por qué te parece que repetimos patrones?”, indagó la conductora de La Mañana con Moria y la empresaria dijo sincera: “Creo que fue mucho dolor desde mi infancia que tuve que sanar y todo esto me sirvió para curar un montón de heridas que tenía desde el inicio”.

Jésica Cirio y su exmaido, Elías Piccirillo (Foto: redes sociales).

Cirio admitió que la separación fue un golpe duro, pero también una oportunidad para crecer: “Fue como un golpe decir, bueno, a ver qué pasa, por qué me pasa esto, pero bueno, también creo que soy una bendecida porque logré ver cuándo me tenía que correr, con mucho dolor, por supuesto, pasando por un montón de cosas espantosas, pero me considero una persona muy fuerte”.

JÉSICA CIRIO CONTÓ CÓMO ES EL VÍNCULO CON EL PADRE DE SU HIJA

Jésica Cirio aseguró que, a pesar del “alto impacto” mediático que tuvo el final de la relación con Martín Insaurralde, hoy mantiene “la mejor relación” con él y destacó su rol como padre.

“Con el padre de mi hija tengo la mejor relación, de hecho es un excelente padre. Las cosas que sucedan son aparte”, expresó Cirio, dejando en claro que priorizó el bienestar de su hija por encima de cualquier conflicto.

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