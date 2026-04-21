La noticia sorprendió en el mundo del espectáculo: Jésica Cirio está embarazada de su segundo hijo, ya es mamá de Chloé, según confirmó Ángel de Brito.

La modelo espera un varón junto a Nicolás Trombino, un empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos, y en las últimas horas fue viral un video de sus redes sociales.

En la grabación que compartió en sus historias de Instagram muestró su cena y entre plano y plano dejó ver su pancita de tres meses de gestación, mientra expresaba: “Esta es mi cena, miren lo que son estas hamburguesitas de pollo, puré de batata y de papa, me vuelvo loca”.

Jésica Cirio embarazada (Foto: captura de Instagram).

Ella misma le confirmó al conductor de LAM la información acerca del bebé que espera con su pareja, romance que se confirmó hace no más de un año.

"Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel. Se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó en Desayuno Americano.

Jésica Cirio embarazada (Foto: captura de Instagram).

LA PALABRA DE JÉSICA CIRIO SOBRE SU EMBARAZO

Jésica Cirio habló de su embarazo con Nicolás Trombino en Desayuno Americano, donde precisó el tiempo de gestación: “Estoy de tres meses y una semana. Es nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos. A Chloé le conté y se puso súper contenta”.

Jésica Cirio confirmó su romance con Nicolás Trombino. Crédito: Instagram

Sobre su historia de amor, la modelo contó: “Hace menos de un año que estoy con Nico. No convivimos. Se dio. Tampoco lo teníamos planeado para ahora. La convivencia la veremos con el tiempo. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Vivimos lejos, pero ya se acomodará”.

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